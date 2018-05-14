消防危險加給不一　基隆籲中央加保高額意外險

2018年05月14日 14:23 中時 張穎齊

消防員的危險職務加給均不一，基隆市長林右昌對此建議中央，為第一線消防救災人員加保高額意外險，讓前線打火弟兄不再有後顧之憂。（基隆市政府提供）

消防員的危險職務加給均不一，基隆市長林右昌（左一）對此建議中央，為第一線消防救災人員加保高額意外險，讓前線打火弟兄不再有後顧之憂。（基隆市政府提供）

桃園敬鵬電子大火造成6名勇消殉職，基隆市長林右昌今（14）日面對議員洪森永質詢時，為全國消防弟兄請命，認為消防救災人員不應有直轄市或非轄市的分別，與其加給，倒不如加保高額意外險，並呼籲中央為第一線消防救災人員加保，讓前線打火弟兄不再有後顧之憂。

林右昌說，目前六都危險職務加給，依內外勤職務不同，分別給予6745元及8435元，但2015年消防署試辦六都以自有財源因應加乘給付危險加給，台北市及新北市最高加一倍支給，而桃園、台中、台南、高雄則是最高加給7成，然後第一線消防人員面臨的危險並無地域之分別，對於財源較拮据的非六都消防人員來說，危險加給加乘之發放並不公平。

「與其給加給，不如給保險」林右昌強調，消防人員面臨時的危險是一樣的，不應因縣市差別有所不同，對非六都的消防弟兄並不公平，為了讓第一線的消防人員出勤時無後顧之憂，也讓消防人員的家人有最直接的安全保障，出勤時能更安心，發津貼不如給保險。

對此，他建議行政院為全台消防人員高額意外險，並不分直轄市或非直轄市，讓所有第一線打火弟兄維持一致性的公平原則，所需經費由中央編列相關預算支應。

林右昌指出，依據「公務人員因公傷亡慰問金發給辦法」第一款、第三款及第四款所稱工作確具高度危險性者，可由行政院認定之，而消防人員無庸置疑就是具高度危險性工作，因此建議提案修改該發給辦法，以改善目前不合理的制度。

基隆市消防局補充，若法令能修正，本市第一線消防人員2個大隊、9個消防分隊，共213人，以每人投保500萬元意外險來計算，每人每年保費1萬元，每年需約支出213萬元。

(中時 )