揮出愛心靜宜大學主辦「第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽」 5月18日登場

靜宜大學致力推廣各項體能運動，已連續多年舉辦全國體育賽事。（靜宜大學提供）

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「第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽」將於18日登場。（靜宜大學提供）

第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽，將於18日在台中國際高爾夫球場登場！這項全台EMBA盛事，今年由靜宜大學主辦共有來自全國36所EMBA、440位高球菁英揮桿競技，活動部分盈餘將捐贈公益弱勢團體；希望以球會友、校際聯誼，並傳承經驗、挑戰及傳愛的精神！

「第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽」！主委侯彬棧表示，這次參賽人數打破歷年紀錄，一開放報名即秒殺額滿；EMBA不僅提供優質學習平台，期望透過球賽，串連各校資源，增進向心力及榮譽感。

管理學院院長蔡學章表示，靜宜EMBA致力推廣各項體能運動，已連續舉辦全國籃球及壘球聯誼賽、兩岸與中區高爾夫球等重要賽事。EMBA執行長魏清圳說，希望藉由「全國EMBA高爾夫球聯誼賽」，凝聚全臺大學EMBA的向心力，傳承經驗與挑戰的精神。

球賽總幹事，也是2017全國球王的王清章指出，靜宜大學接下「第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽」，團隊工作人員，包含靜宜師長、校友及在校生超過120人，成員出錢出力、戰戰兢兢、力求完美。除定期召開會議，也於Line群組隨時討論賽程相關事宜，以最高規格籌辦球賽，讓參賽選手瞭解球賽資訊，競賽時發揮實力，表現更出色！

副總幹事李建標指出，今年報名非常踴躍，比賽將分為兩梯次，中部13所學校、196位選手首先上場；第二場則由北南部23所學校、244位選者同台切磋球技。

靜宜大學為讓選手即時獲得賽程相關訊息，特別製作「第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽」賽程APP，選手可免費下載，隨時掌握賽程、排名、花絮、報到、交通及晚宴等重要資訊，也歡迎民眾到場一起為選手加油！

(中時 )

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