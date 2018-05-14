新竹市美術館傾城之戀展 呈現城市生老興衰

新竹市美術館即日起展出《傾城之戀》當代藝術展，市長智堅〔右）揭幕後欣賞畫作。（陳育賢攝）

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新竹市美術館即日起展出《傾城之戀》當代藝術展，市長智堅〔左）揭幕後欣賞畫作。（陳育賢攝）
新竹市美術館即日起展出《傾城之戀》當代藝術展，帶領民眾進入城市興衰與想像。（陳育賢攝）
新竹市美術館即日起展出《傾城之戀》當代藝術展，美術館外頭的3輪車創作「街頭探險家」相當吸精。（陳育賢攝）
新竹市美術館即日起展出《傾城之戀》當代藝術展，市長林智堅（中）也扮演「街頭探險家」騎上3輪車，左起順時針則是欲參選下屆議員的「6小福」曾文濤、陳雪慧、劉康彥、鄭美娟、賴稟豐、陳建名。（陳育賢攝）

城市的生老興衰，過去我們來不及參與，未來也不可能永遠陪伴，但透過攝影藝術家的鏡頭，我們可知道城市的轉變！新竹市美術館即日起展出《傾城之戀》當代藝術展，由8位熱愛城市的藝術家，由他們帶領民眾重新看待我們居住的城市。

林智堅表示，此次的當代藝術展是邀集了李國民、陳伯義、鍾順龍、劉芸怡、張立人、廖柏丞、蕭有志、Candy Bird等8位攝影藝術家，將他們看到的城市樣貌或想像，透過鏡頭的攝影作品，展出35件精彩創作。

策展人蕭有志說，這次的創作理念是「城市」，因城市也是有機體，跟任何生命一樣會慢慢衰弱也會年華老去，之後再被人漸漸遺忘，最後甚至被遺棄。而作為藝術家對城市的眷戀與愛意，他們這群攝影家不僅是城市的觀察者也是記錄者，在創作世界裡，他們甚至扮演的是1座座幻象城市的製造者，對於城市的愛，全都顯露在這次的影像之中。

其中，劉芸怡的作品是透過影像記錄曾經華麗裝飾的洋樓，風華褪去後再去疑視她，會有種生命無常與生活常變的殘酷感。陳伯義的「麗儫賓館」則是拆除中的台南中國城，呈現出今日的美好終將過去。

擅長建築與室內設計的李國民則讓人反思當代空間生產程序中，背後的美學價值體系究竟又為何？鍾順龍在「文明風景─里程碑」系列中，透過大型交通建設過程，彰顯人們對未來的慾求與盼望。

廖柏丞讓人們看到1個暨熟悉卻又陌生的城市。張立人則以台灣街景製作縮尺模型，訴說城市中荒謬戰役，而每個人又都無處可避。

另在美術館外頭，還有Candy Bird與蕭有志合作打造的「街頭探險家」行動3輪車，將1個街頭塗鴉客的居所，全數融合在1部3輪車中，裡頭麻雀雖小卻五臟俱全，車上有廚、浴、臥房，應有盡有，完全就是部行動居所，相當精美有趣。

《傾城之戀》展將展至7月29日，期間另有4檔座談與活動，詳情可至「新竹市美術館」粉絲專頁查詢。

(中時 )

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