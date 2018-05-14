楊丞琳槓上惠英紅搶影后 台北電影獎揭曉入圍名單

《紅衣小女孩2》叫好叫座，是去年唯一票房破億國片。（中時資料庫）

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《血觀音》3女星表現都相當被看好。（中時電子報）

台北電影節（以下簡稱北影）將於下月起跑，14日在中山堂宣布40部台北電影獎入圍影片，名單兼具獨立製片和商業電影，破億電影《紅衣小女孩2》和《角頭2：王者再起》皆搶下入圍門票，意味《紅衣2》主演楊丞琳、許瑋甯和高慧君將繼去年金馬獎之後，再度迎戰《血觀音》「母女檔」惠英紅、文淇和吳可熙，另外，《海人魚》鍾瑶、入選2018柏林影展電影大觀《小美》新人饒星星都有望爭奪后座。

男演員方面同樣競爭激烈，本屆開幕片《范保德》由黃仲崑、傅孟柏主演，將對上《角頭2》王識賢、鄭人碩，另外，鄭人碩演出的《阿莉芙》也入圍本屆北影，陳竹昇有望以該片拿下金馬男配之後於北影再下一城，客台電視電影《烏鴉燒》男主黃健瑋也是影帝有力人選之一，入選國際新導演單元的《誰先愛上他的》主演邱澤首度演出男同志，影迷都相當期待他的演出。長片入圍名單中還有《十年台灣》。

劇情長片入選名單：《阿莉芙》、《血觀音》、《烏鴉燒》、《誰先愛上他的》、《范保德》、《角頭2：王者再起》、《海人魚》、《紅衣小女孩2》、《十年台灣》

紀錄片入選名單：十四顆蘋果、血琥珀、街頭、希伯崙、我們的青春，在台灣、不得不上路、并：控制、牧者、在雲裡、水路-遠洋紀行

短片入選名單：洞兩洞六、2923、奇遇、海中網、妹妹、回程列車、鄉愁／餘像、卡住人生、高山上的茶園、臨時工

動畫片入選名單：AM I ORIGHT、盛夏・秋豐、泉、獵人獵人、霓虹、幸福路上、我們的月亮、Si So Mi、(迷)留、懂了嗎？嗯。

(中時 )

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