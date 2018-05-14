大馬內閣席位擺不平 馬哈地和安華滅火

2018年05月14日 17:01 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

馬來西亞新首相馬哈地12日公布初步內閣人選，執政「希望聯盟」（希盟）四大政黨獲分配四大職位。身為希盟最大黨的「人民公正黨」儘管先有安華夫人、主席旺阿茲莎內定出任副首相，但這次未獲分配新職位，隨即傳出不滿聲音。馬哈地與仍在獄中的前副首相安華13日雙雙發聲，試圖消弭歧見。

馬哈地12日在記者會上先公布3名部長人選，分別屬於希盟其餘三黨巨頭—華裔的「民主行動黨」秘書長林冠英出任財長，「土著團結黨」主席慕尤丁出任內政部長，「國家誠信黨」主席莫哈末沙布出任國防部長。馬哈地指4大黨須各提交3名人選，以協商填補其餘7個內閣席位。以大馬政治傳統，財長和內政部長是最重要的內閣職位。

不過，香港《明報》新聞網說，公布的3名部長人選未有人民公正黨人，似乎惹來後者不滿。公正黨副主席拉菲茲其後宣稱，上述內閣名單是馬哈地單方面宣布，該黨未參與，強調仍在協商，並非最終定案。他又指馬哈地將到醫院拜會公正黨實際領袖安華，商討人事任命。安華因在囚未能參選，選前抱恙入院，馬哈地就任後即指最高元首已應允赦免他，未來會向他讓出權力。安華女兒努魯伊莎12日稱，父親會在周二（15日）正式獲釋。

安華13日自醫院病床發表聲明指出，他已告訴公正黨成員，要確保馬哈地政府「保持強大和穩固」，但他也說，在與馬哈地商談時，他提出公正黨對「更具包容性協商」的要求。

馬哈地則在國營電視台的節目中說，「我們不應心繫入閣的比例」。「剩下的部會人事確認後就會解決了。當然，需求與各黨希望之間會有些衝突，這將由首相決定。」

希盟主要由四大政黨組成，包括「人民公正黨」（代表人物：安華、旺阿茲莎；共47席）、「民主行動黨」（林冠英；42席）、「土著團結黨」（馬哈地、慕尤丁；13席）及「國家誠信黨」（11席），其中公正黨席次最多，不過相較於原執政聯盟「國民陣線」內馬來人政黨「巫統」獨大的情況，希盟四黨的政治實力相對均衡。

但是希盟為鬆散聯盟，選前在馬哈地的光環和勝選機會下暫掩分歧，今後執政卻埋有隱憂。香港城市大學亞洲及國際學系客席助理教授尤維勵向《明報》指出，希盟內部很可能有連串問題需要消弭，不過各方也很清楚，這次變天執政的機會得來不易，現實政治上各方應願協調，不至於輕言分裂。

(中時 )