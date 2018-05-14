綠委籲選區變更案暫緩 林為洲：中選會沒有不作為的權力

2018年05月14日 15:02 中時 郭建伸

中選會今舉行立委選區變更公聽會，由於屏東、高雄已預計減一席，引發中南部立委反彈。但藍委林為洲說，立委選區每10年檢討是《選罷法》明定，中選會沒有權力說做與不做，也沒有不作為的理由，「如果都不作為，等同大家一起違法」。此外，新竹縣長邱鏡淳也特別親自出席公聽會，盼中選會能支持新竹縣多一席。

依據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次，中選會於去年就公佈相關方案，決議採用第七屆立委計算方式；因此，高雄市、屏東縣將各減一席，台南市、新竹縣將各增一席，日前各地選委會已送交方案。

藍委黃昭順說，高雄市的人口沒有減少，但因為縣市合併而減一席，對高雄市一種懲罰，甚至選委會提出的方案中，苓雅新興等曲竟併入鼓山區，恐比新竹縣的人口還多。黃說，選區每10年檢討一次，並非是每10年都要改，主張維持現制較無爭議。

綠委蘇震清說，因為人口減少導致屏東立委減一席，恐讓剩下的兩席立委得服務更多人口，恐也不符所謂的票票等值，呼籲減少席次要審慎考量。

邱鏡淳表示，新竹是非6都，如果沒有多一個立委爭取預算，地方首長也是心有餘而力不足，況且新竹縣人口不斷增加，新竹高鐵站每逢假日來往人次更會上看3萬人，呼籲新竹縣一定要多一席立委。

林為洲說，立委選區變更案依法雖要送交立法院通過，但立法院僅是程序性的通過，而非否決10年調整一次，「如果都不作為，等同大家一起違法」。

林為洲也說，因為票票等值的關係，立委選區才需要每10年檢討一次，雖然外界認為減席次的縣市恐有城鄉差距問題，但怎麼調整都會有一方吃虧或佔便宜。

林說，現在看起來屏東減一席是吃虧，但10年前屏東縣劃分出來是3席立委，每個選區約20幾萬；新竹縣當時人口48萬仍只有一席，過去這10年等同是新竹縣吃虧，直言10年檢討就是不要讓吃虧佔便宜的狀況持續下去。

代表國民黨出席公聽會的台南市議員王家貞認為，台南立委增一席原是美事一樁，但提出的方案卻將台南市東區一分為二，完全忽視議員、里長與市民的聲音，質疑這樣「昭然若揭的陽謀設計」是為了更方便民進黨6席全拿。

(中時 )