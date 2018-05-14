他好倒楣！出門遛狗 摔進2米深的…

彰化市崙平南路正在進行雨水下水道工程，但施工包商竟完全未做安全防護。（謝瓊雲翻攝）

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出事後承包商，已緊急在蒲男摔落地點架設圍籬。（謝瓊雲攝）
下水道工程正在變更設計而停工中，原本未做任何安全防護措施，導致晚間出門溜狗的陳男慘摔。（謝瓊雲攝）

一失足，摔成鼻青臉腫。彰化市32歲蒲姓男子12日晚間9時許，在崙平南路248巷附近遛狗，沒想到半個多小時後，狗狗自己跑回家，家人卻沒見著蒲男蹤影，家人出門找人，赫然發現他竟不慎掉落彰化市公所正在進行的雨水下水道工程、深逾2公尺的水溝中，哀號呻吟，所幸送醫後僅全身多處擦挫傷，並無大礙。

對此，彰化市長邱建富表示，蒲男摔傷當晚，市公所已立即派員前往醫院探視，當時停工中的工地和通行道路沒有隔離，蒲男一時好奇，走進想看水溝開挖深度，疑因一時沒站穩，才不慎踩空、跌落水溝水泥護欄旁尚未封真的洞穴，再摔落兩米深排水溝。

邱建富說，當下指示工務課立即要求包商善後，隔天一早包商派員架設安全圍籬，避免再傳出民眾摔落意外；該工程在農曆春節過後動工，預計明年6月完工，由於工程進行後變更設施，目前暫停施工，將等完成變更設計再復工。

蒲男說，該路段施作雨水下水道工程已經好幾個月，卻遲遲沒看到做安全措施，當天晚上他出門溜狗，家人還提醒他附近工程挖排水溝，燈光昏暗、沒警示燈又沒圍欄，提醒他要小心，沒想到還是出事；他說包商隔天雖緊急在他摔落的地點架圍籬，但工程另一端巷口約30至40公尺長的排水溝路段卻還沒做，只簡單擺上警示燈，若有騎士行經要過彎，恐怕很容易再發生事故意外，呼籲包商全面負起工程安全之責。

(中時 )

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