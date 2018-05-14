蔡英文兩年不滿意增 洪孟楷5字揭關鍵

2018年05月14日 16:00 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文即將執政屆滿2周年，據國民黨民調顯示，蔡不滿意度7成、行政院長賴清德則是突破5成。國民黨文傳會副主委洪孟楷指出，總結蔡英文過去兩年主要施政，用5個字可以說明，就是讓台灣「空轉停兩年」。

洪孟楷指出，去年蔡英文在就職週年前夕取消發表談話，不肯正面面對民調數字下滑的危機，也不願意回應信任感低迷的問題，今年年底選舉年開始上節目專訪，只是許多問題仍是了無新意。洪說過去兩年，到底蔡英文主政下的政府做了哪些事，讓全民不滿意，五個字說明一切，也恰好湊成「空轉停兩年」的真實現況。

洪孟楷說「空」，就是「空氣污染讓民眾擔憂」，為了達成意識形態的非核家園，所以讓中火火力全開，又不顧環評爭議硬要增建深澳燃煤電廠。「轉」就是蔡政府上任後推動最大力的「促轉及黨產條例」，運用國家公器來做政治鬥爭，鎖定敵對政黨來做排山倒海的攻擊。「停」指的是蔡政府上任至今，兩岸關係「從急凍變成停滯」，讓飯店、旅遊、觀光、餐飲業者苦哈哈，台灣走不出去、陸客走不進來，無煙產業變慘業。

此外，「兩」就是勞基法「一年休兩次」，結果勞權倒退三十年、民進黨向資方靠攏、消費者卻仍面臨物價上漲，搶為衛生紙要搶499，這個造成三輸「勞基法修兩次」政策，都是貫策蔡意的結果。「年」則是粗暴推動的「年金改革」，讓全國軍公教徹底失望、人心惶惶，不願正面溝通讓台北街頭拒馬鐵刺擺滿地，為了避免影響年底選舉所以強推七月一日一定要過，這種有立場的改革就是讓撕裂台灣的作為。

「過去兩年，在蔡政府的施政下，已經讓台灣整體的空轉，更是徹底的停滯兩年」，洪說五大面向的「空轉停兩年」就是問題核心。

(中時電子報)