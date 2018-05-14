全聯啤酒節 20國啤酒來啦

2018年05月14日 14:54 中時 郭家崴

全聯獨家Tiger虎牌白啤酒（罐裝），使用亞洲小麥，有柑橘、丁香與香草風味，清爽順口、泡沫柔細，330ml x 4入，11日至21日單入特價175元，22日至6月7日單入特價178元，任2件特價345元。（全聯提供）

全聯芬蘭熊啤酒330ml，芬蘭銷售第一啤酒，酒體渾厚帶有甘甜後勁，適合搭配鹹酥雞與牛排，全聯啤酒節搶先推出的限量商品，11日至24日原價55元、買2罐特價99元。（全聯提供）

迎接炎夏，全聯11日起至24日舉辦「全聯啤酒節」引進近20國的進口啤酒，亞洲日、韓與歐、美等品牌齊聚，看好台灣人愛在家喝一杯，去年全聯啤酒賣破9000萬罐、整體啤酒類別營業額達24億元，目前可說是台灣啤酒銷售最多的通路，進口啤酒則以海尼根銷量居冠。預計今年整體成長率、銷售額相較去年皆上看成長2成。

全聯每年皆擴大啤酒區的品牌款式與商品數迎合消費市場，提供消費者更多樣化的選擇，其中方便性高、容易儲藏於冰箱的罐裝啤酒占8成。2017年全聯啤酒業績較前年成長14%，大幅超越整體市場的4%成長，銷售前3名分別是罐裝金牌台灣啤酒0.33L x 6入、海尼根啤酒（罐裝）330ml x 6、罐裝金牌台灣啤酒500ml。

目前熱銷啤酒品牌以台灣啤酒、海尼根、麒麟、百威四大品牌為主，可發現台灣消費者普遍喜愛低溫釀造的大麥啤酒，口感較為清爽，尾韻也多了象徵成熟大人的微苦味，因較能解膩，除了適合逢年過節、派對慶祝，也適合搭配重口味的熱炒、鹽酥雞等美食。購買客群以年輕男性為主，消費時段多為晚間，推估上班族下班後習慣到門市購買啤酒回家，在家輕飲小酌。

今年「全聯啤酒節」引進的啤酒中，亞洲國家的啤酒品牌皆較具清爽感，獨家引進的Tiger虎牌白啤酒及黑啤酒，白啤酒使用亞洲小麥釀造的Tiger虎牌白啤酒，有柑橘、丁香與香草風味，清爽順口且泡沫柔細；泰國啤酒第一品牌泰象啤酒，口感順口適合搭配辛辣食物。

歐美知名品牌適合喜歡啤酒厚重感、層次感的消費者，包括領先其他通路上市的芬蘭熊啤酒、北歐雙馬啤酒皆為酒體渾厚且甘甜後勁強烈；德國的艾丁格白啤酒、黑啤酒，分別帶有香草氣息及圓潤果香，帶有香檳般的綿密氣泡口感。

日、韓的進口啤酒因近年台灣民眾喜愛日、韓時尚、美食、文化，銷量持續增加中，

許多年輕女生會仿效日劇、韓劇中的女主角在下班、失戀時的各式喝酒場景，選擇可小酌卻沒有太多負擔的水果飲料風味啤酒，如日本三得利的「ほろよい」微醉雞尾酒－白色沙瓦／蜂蜜檸檬；韓國真露toktok氣泡酒，除了外包裝以粉色作為設計概念外，帶有水蜜桃的香氣，都適合想要選擇低酒精飲品的消費者。

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(中時 )