北市聯醫溢收特材金額 議員批把病人當肥羊

2018年05月14日 14:54 中時 陳燕珩

病患到醫院動手術前，針對健保自費項目需簽署同意書，事後醫院若更換特材、調整價格，需再次徵求病患或家屬同意。不過市議員戴錫欽指出，有民眾到北市聯醫動手術，出院時發現院方竟「私換特材」，價格比原本多出8萬元，且案例層出不窮，去年至今聯醫共違法溢收24萬餘元，簡直把病人當肥羊。

對此，北市法務局表示，多收取費用要取得病人或家屬同意，否則可能構成不當得利，可請求院方退費；北市聯醫總院長黃勝堅則坦言，確實是內部疏失，後續會檢討改進，並主動退費給病患。

戴錫欽14日在議會質詢指出，有民眾向他投訴，今年3月18日到聯醫陽明院區進行骨科手術，術前簽署健保自費同意書，裝設2個人工椎間盤，1個價格為21.3萬元，沒想到3月27日結帳時，竟發現院方擅自更換特材，改為1個要價25.3萬元的新品項，病患和家屬事前未被通知，卻要白白多付8萬元。

他調閱資料發現，從去年到今年4月，聯醫私換特材多達22件，其中陽明院區就占18件，仁愛院區3件，中興院區1件。另外，還有多達54件未按健保自費同意書的金額收費，事後才多收特材金額，共違法溢收24萬餘元。

戴錫欽日前向聯醫詢問，院方稱病患住院期間若重新招標，導致特材漲價，當然要跟病患多收費用，即便有庫存品，也要照新價格收費。但戴錫欽發現，投訴民眾簽署同意書前，標案早已決標，根本是院方橫向聯繫有問題，才導致誤用舊價格，事後調漲也沒徵詢家屬同意，實在莫名其妙。

他要求，聯醫需針對現有制度改善盲點，若原特材品項仍有庫存，必須依照對病人有利的舊價格計費，針對違法溢收的案件，也要盡快退費。

黃勝堅回應，經查是內部人員有疏失，未從系統更新最新價格，確實是便宜行事，也沒善盡告知責任，2周內會檢討改進並退費。

(中時 )