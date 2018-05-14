瑞芳桐花祭19日登場 打卡就送桐花運動毛巾

2018年05月14日 15:10 中時 張穎齊

瑞芳區公所以「桐在瑞芳賞桐趣」為主題，將於19日上午10時起在四腳亭吉安宮舉辦桐花祭活動，此外屆時在現場打卡拍照的民眾，還可以獲得精美又實用的限量「桐花運動毛巾」。（張穎齊翻攝）

又到5月桐花繽紛季節，新北市瑞芳區公所以「桐在瑞芳賞桐趣」為主題，做為新北市桐花祭系列活動的最後壓軸，將於19日上午10時起在四腳亭吉安宮盛大舉辦桐花祭活動，此外屆時在現場打卡拍照的民眾，還可以獲得精美又實用的限量「桐花運動毛巾」。

瑞芳區長陳奇正表示，19日上午9時起，在瑞芳火車站有免費接駁專車前往桐花祭會場，今年仍然規畫3條賞桐路線，分別為吉安宮步行到福興宮自然生態健走路線，以及吉安宮到粗坑口煤窯場、吉安宮到四腳亭砲台遺址，共3條路線，均可於現場搭免費「賞桐專車」抵達，讓大人小孩都能輕鬆賞桐花。

陳奇正說，瑞芳桐花祭已邁入第7個年頭，每年都吸引數千位民眾前來賞桐花美景，公所打造25吋的桐花大蛋糕要分送民眾，並設有桐花市集，包括在地特色點心、雙溪有機蔬菜、美甲桐花彩繪、客家擂茶體驗等16處美食攤位；現場有闖關活動集滿3個章可兌換桐花市集10元賞玩券。

此外，瑞芳區公所推出的3條賞桐路線中，分別先走完這3條路線的前100名民眾，再獲得25元的賞玩券，讓民眾於桐花市集消費抵用，其中煤窯及砲台這2條路線的前150名走完全程者，在終點時可加碼領取環保便當袋及環保飲料提袋。

值得一提的是，只要在3條賞桐路線與人形看板拍照，上傳臉書並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁面打卡按讚者，就可於活動主場整點兌換精美實用的限量「桐花運動毛巾」。

今年活動特別邀請到泰國與越南新住民帶來特色傳統舞蹈，吉慶國小擂鼓醒獅團、深耕在地「育化舞蹈團」、原住民舞蹈、客屬協會表演、中東肚皮舞、國中小及社團等帶來精彩演出，象徵多元族群融合，歡迎民眾至現場來參加新北市今年度最後一場桐花祭活動，與民眾「藝桐愛新北」，一起動健康。

(中時 )