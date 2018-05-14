杜絕兒虐 提升幼保 市議員力促「幼教合一」！

市議員楊正中要求市長林佳龍簽署「祖父母顧孫也可領育兒津貼」；市長林佳龍未正面回應！（陳世宗攝）

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市議員顏莉敏力促「幼教合一」，把托育、照顧、教育3方資源整合起來共享共用。（陳世宗攝）

行政院擬放寬2歲以下育兒津貼請領門檻及金額，未來由祖父母代為照顧2歲以下幼兒，每月也可領取2500元育兒津貼；市議員楊正中等14日在市議會詢問市府是否將跟進發放「爺奶津貼」？社會局長呂建德說，市府樂見中央擴大托育補助範圍，中市托育一條龍效果更好。

台中市議會14日召開第2屆第7次定期會，市議員賴佳微、李天生、謝明源、范淞育、江肇國、楊正中、李中、顏莉敏、張廖乃綸、劉士州、陳政顯、黃馨慧、朱暖英、段緯宇、蘇柏興等人，關心托育中心評鑑與管理，盼能有效降低並防範虐嬰事件發生，保障幼兒安全。

顏莉敏表示，近期兒虐案件受到全國關注，社會各界對政府輔導管制方式多有質疑。要杜絕層出不窮虐待幼兒事件，光訂定「托嬰中心自治條例」和增設監視器都只是治標不治本；她力促「幼教合一」，把托育、照顧、教育3方資源整合起來共享共用。

李中說，從報告中托嬰中心違規家數來看，104年限期改善37家占總體102家的36.27％，106年限期改善家數60家占總體132家45.45％，不論是家數或比率都顯示不斷攀升，且超過一半以上，這樣品質難怪虐嬰事件層出不窮。

呂建德指出，議員對中央政策恐有誤解，政院規畫擴大育兒津貼規模，主要是放寬發放對象，不再限縮發放對象為自行帶小孩的家長，並非所謂再發放「爺奶津貼」。

呂建德指出，市府推動托育一條龍，將免學費教育計畫向下延伸至年齡滿2歲者，幼兒就讀公立幼兒園免學費、就讀私立幼兒園每學期最高補助1萬5000元；藉此支持家長兼顧工作及育兒同時創造托育就業機會，至今已增加近1萬5500名幼兒，約增加730名教保服務人員就業機會。

(中時 )

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