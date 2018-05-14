世界最大兩棲飛機發展成熟 陸2022年前要交付

2018年05月14日 15:12 中時電子報 楊幼蘭

據「鯤龍」AG600水陸兩棲飛機總設計師黃領才說，這款中國自製的世上最大兩棲飛機可望能在2022年前交付用戶。

路透14日引述新華社報導稱，黃領才說，「未來爭取在2021年實現取證，2022年交付用戶」。

中國為了把軍隊現代化，在南海等領土爭議區展現軍事肌肉，研製了「鯤龍」AG600。在中國大陸航空界，自製客機C919，水陸兩棲飛機AG600與大型運輸機運-20並稱為大飛機「三劍客」。

AG600機長37米，翼展38.8米，機高12.1米。據《環球時報》報導，黃領才說，AG600在2017年完成陸上首飛，而2018年2月完成地面驗證，目前正在進行水上試飛前的測試系統初期校驗，水上測試設備加改裝，以及試飛機組的國外訓練等環節。

黃領才指出，AG600的設計用途主要在執行滅火和海上救援，按照相關需求，它要能往返1,600公里，同時還需要進行搜尋和救援，因此飛機的尺寸不能太小。

預料2018年7月底AG-600將運往湖北荊門的中國境內唯一水上機場，進行水上試飛前的最後準備工作，以期2018年底前完成水上首飛，跨越另一重大里程碑。

《防務新聞》（Defense News）先前引述軍事專家的話指出，「鯤龍」有助於中國加強對南海的控制。

新加坡拉惹勒南國際研究院(S. Rajaratnam School of International Studies)的安全問題專家畢勝戈（Richard Bitzinger）說，由於南海鳥礁與大陸並不相連，有了「鯤龍」，將使中國如虎添翼，加速造地生島的工程。

另一方面，「鯤龍」也能以這些鳥礁為絕佳的基地，隨時為宣示主權進行海上巡邏。

AG600採用懸臂上單翼，前三點可收放式起落架，以及單船身水陸兩棲飛機佈局形式，選裝4台陸製渦槳發動機，最大起飛重量53.5噸，最大巡航時速可達500公里，最大航時為12小時，而最大航程可達4,500公里，具有載重量大，航程遠與續航時間長的特點。

分析認為，AG600的作戰半徑可達2000公里以上，基本上可達第二島鏈。在遠程反潛、中遠海巡邏任務上，具備極強的不可替代性。而這項特點，在南海與東海方向的島礁作戰中，可以發揮極大的作用。

如果AG600以時速500公里低空飛行，可以在2個小時內，將一個約60人的特種加強排送到千公里外的海島上，以迅雷不及掩耳之勢，完成作戰任務。如果由多架「鯤龍」組成海上飛行編組，無論是裝備還是人員的搭載量，都將十分驚人，將大大改變中國海軍的兩棲快速登陸作戰模式，也必然會對與北京存有海洋爭議的國家形成龐大壓力。

(中時電子報)