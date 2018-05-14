台灣之美》高雄祕境拍青春學士照 百年鳳凰花熱情如火

蕃茄會社雖然少了屋頂，但茂密的百年鳳凰木將整片天空給覆蓋住，靜靜地守護著這片祕境。（圖／許汶湟 授權提供）

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攝影／許汶湟、編輯／
鳳凰花綻放在藍天下，生意昂然。（圖／許汶湟 授權提供）

回首歲月，2018年又快過了一半，早早可見鳳凰花開，代表著一年一度的畢業季臨近。高雄湖內區一處日本時代的蕃茄罐頭工廠，在戰後隨著產業變遷沒落而逐漸被淡忘，但每逢夏天到來，總吸引許多攝影愛好者及遊客，捕捉蔚藍天空下的茂密百年鳳凰木，一睹季節限定的美景。

這處台日合資的蕃茄工廠，歷經風雨無情吹淋洗禮，漸漸地屋頂崩塌了，頹圮的老建築凝結時空，宛若祕境寧靜。

高大的鳳凰木覆蓋了整個建築，以牆面為分界，一半是藍天一半是白雲。（圖／許汶湟 授權提供）
儘管陣雨突來，落在地上的鳳凰花朵依然帶著她的美麗，讓人忍不住紀錄下這炙熱的生命色彩。（圖／許汶湟 授權提供）

但或許不甘被世人所遺忘，高大的百年鳳凰花也越來越茁壯，捲曲的枝幹昂然生機，逐漸覆蓋整個建築的天際，等待春末初夏，熱情如火地點綴藍天白雲。

儘管陣雨突來，落在地上的鳳凰花朵依然帶著她的美麗，讓人忍不住想把炙熱的生命色彩，和無限生命力的天空都拍下來，吸引許多攝影愛好者及遊客來這邊取景。

鳳凰木捲曲的枝幹映照頹圮的老建築，凝結了時空，讓眼前的一切充滿著故事感。（圖／許汶湟 授權提供）

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