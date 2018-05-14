丁守中扶搖直上！林濁水嘆北市將成這「兩色對決」

2018年05月14日 15:20 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

現任台北市長柯文哲和民進黨在「台灣價值」上纏鬥幾個月後。民調顯示已被國民黨台北市長候選人丁守中趕上。民進黨前立委林濁水表示，如果「柯黑」對這個結果感到振奮，覺得自推人選機率大增，很不幸的是即使民進黨推派最強的行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊，兩人都會大敗，甚至位居第三。民進黨放任「柯黑」、「柯粉」互鬥，形象大傷，年底的北市選戰已然成為「藍白對決」，民進黨將徹底邊緣化。

林濁水於臉書表示，民進黨內反柯聲浪一發不可收拾，柯文哲受傷慘重。根據美麗島最新民調顯示，台北市長選舉若由柯文哲和丁守中對決的話，兩人完全不分上下，這正是許多反柯人士最期待的狀況。然而，民進黨卻也賠上慘重的代價。民進黨若自推人選，現在民進黨最強的是陳菊、賴清德，儘管兩人沒有參選的意願，但《美麗島電子報》仍為兩人做了民調。結果出乎意料，如果兩人和柯文哲、丁守中一起選的話，陳賴兩人都落居第三，甚至要是提名陳菊，有可能保送丁守中。現今的民進黨怎麼做都危機重重，困窘萬分。

四年前讓柯文哲勝選的族群，一直到現在對柯文哲的支持仍舊相當堅實，縱使柯文哲在「台灣價值」的攻伐中受到損耗，但是程度有限，仍然遙遙領先其他藍綠政治人物。換句話說柯文哲已在藍綠之外有了自己的「白色基本盤」。其結果就是遇到民進黨提名最強人選時，台北市長選舉主軸將不是「藍綠對決」而是「藍白對決」，而民進黨只能在邊緣戰場作戰。

林濁水認為總統蔡英文決斷力不足，導致民進黨現在無論怎樣提名都危機重重的地步。在條條道路通困窘的狀況下，現在民進黨要怎樣做決定？若真的推派人選出來，民進黨在這場選戰中已然邊緣化，北市選舉主軸將是「藍白對決」，很難想像民進黨要怎樣面對接下來的2020總統大選。

(中時電子報)