遊藝場玩很大 溪湖警抄掉2賭博電玩店

2018年05月14日 15:26 中時 鐘武達

彰化溪湖警方查獲涉嫌經營賭博電玩的電子遊戲場頗具規模。（鐘武達翻攝）

彰化溪湖警方破獲電子遊戲場涉嫌經營賭博電玩。（鐘武達翻攝）

彰化縣溪湖鎮2家比鄰經營的電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩，傳聞1個晚上輸贏高達百萬元，為規避查緝還另闢「密室」與賭客兌換現金，警方日前直搗黃龍，除了扣得53部機台與5萬多元賭資，現場8名店員與賭客依《賭博》罪送辦，警方並將報請縣府撤銷店家的營業許可。

警方指出，溪湖鎮光平街的該2家電子遊藝場 ，位在同一個地址、但有2張執照，場內擺設有「百家樂」、「餐廳賓果」、「跑馬」及「獵魚高手」等機台，警方早在半年前就接獲檢舉該遊藝場的機台不僅提供賭客賭博，而且經常是一夜就可輸贏達百萬元，遊藝場只是「掛羊頭」。

2家電子遊戲場都擁有合法執照，要掌握賭博證據有難度，警方歷經長達半年佈線及埋伏終才確定業者擺放的電玩機檯供顧客賭博，且採「會員制」及「密室交易」方式，到店消費的顧客必須先加入會員，贏得賭金後可換取積分卡，最後再到櫃檯旁的密室指定位置與店員兌換現金。

溪湖警方日前會同縣警局保安隊共30多名警力在業者措手不及的情況下衝進店內並控制在場店員及賭客，同時查扣賭博電玩機檯53部、賭資5萬5560元及積分卡、代幣、賭資流量紀錄帳冊等，看到警方大陣仗，有賭客當場坦承「賭博」。

警方表示，全案訊後已依《賭博》罪及違反《電子遊戲場管理條例》罪移送彰化地檢署偵辦，並將移請縣政府撤銷2家電子遊藝場的營業許可，不得再營業。

(中時 )