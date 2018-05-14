是枝裕和5度入選坎城 演員秒變觀光客

2018年05月14日 15:25 中時 李承陽

導演是枝裕和（右）與女主角安藤櫻（左）走紅毯。（翻攝自網路）

《小偷家族》入選本屆坎城影展競賽單元，松岡茉優（左起）、佐佐木美優、安藤櫻。（采昌提供）

日本名導是枝裕和，於台北時間14日凌晨帶著新片《小偷家族》（前譯：《我們一家都是賊》），在法國坎城影展進行世界首映，電影入選坎城影展主競賽單元，也是是枝裕和繼2015年《海街日記》之後，睽違3年第5度入選坎城主競賽單元。

是枝裕和率領主要演員Lily Franky、安藤櫻、松岡茉優、樹木希林、城檜吏、佐佐木美優現身紅毯，本片映後也大獲好評，讓是枝裕和大呼：「雖然電影才剛完成，現在還是很緊張地看片，但在這觀影的兩小時當中，這份緊張感也都沒有消失。當映後觀眾響起又長又溫暖的掌聲，也讓我鬆了一口氣。」

能到坎城機會難得，演員們把握機會好好遊歷，樹木希林就趁機跟自己女兒喜歡的法國影帝馬修亞瑪希（Mathieu Amalric）合照。首度跟是枝裕和合作的23歲女星松岡茉優，來到坎城也難掩興奮之情，尤其看到今年美麗的主視覺，也勾起了她的購物慾，搜括影展商店大部份的周邊商品，並古靈精怪地透露：「我買了帆布托特包、馬克杯、T恤等等，幾乎所有商品都買了，歐元現在變得好高，讓我嚇了一跳。」《小偷家族》將在7月13日在台上映。

(中時 )