是枝裕和5度入選坎城 演員秒變觀光客

演員松岡茉優現身坎城影展紅毯。（翻攝自網路）

友善列印
中時
導演是枝裕和（右）與女主角安藤櫻（左）走紅毯。（翻攝自網路）
《小偷家族》入選本屆坎城影展競賽單元，松岡茉優（左起）、佐佐木美優、安藤櫻。（采昌提供）

日本名導是枝裕和，於台北時間14日凌晨帶著新片《小偷家族》（前譯：《我們一家都是賊》），在法國坎城影展進行世界首映，電影入選坎城影展主競賽單元，也是是枝裕和繼2015年《海街日記》之後，睽違3年第5度入選坎城主競賽單元。

是枝裕和率領主要演員Lily Franky、安藤櫻、松岡茉優、樹木希林、城檜吏、佐佐木美優現身紅毯，本片映後也大獲好評，讓是枝裕和大呼：「雖然電影才剛完成，現在還是很緊張地看片，但在這觀影的兩小時當中，這份緊張感也都沒有消失。當映後觀眾響起又長又溫暖的掌聲，也讓我鬆了一口氣。」

能到坎城機會難得，演員們把握機會好好遊歷，樹木希林就趁機跟自己女兒喜歡的法國影帝馬修亞瑪希（Mathieu Amalric）合照。首度跟是枝裕和合作的23歲女星松岡茉優，來到坎城也難掩興奮之情，尤其看到今年美麗的主視覺，也勾起了她的購物慾，搜括影展商店大部份的周邊商品，並古靈精怪地透露：「我買了帆布托特包、馬克杯、T恤等等，幾乎所有商品都買了，歐元現在變得好高，讓我嚇了一跳。」《小偷家族》將在7月13日在台上映。

(中時 )

愛女赴陸選秀 焦恩俊點評：雖然… 《十年台灣》入圍台北電影節 5劇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。