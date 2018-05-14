你有「疲勞臭」嗎？ 聞一聞腋下就知道！

你有疲勞臭嗎？(圖/康健雜誌)

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中時電子報
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日本社會壓力大競爭激烈，上班族回到家常常已經是深夜，隔天一大早又要出門，身心的疲憊不言而喻。日本醫生建議，想知道自己是否過勞，最簡單的方法就是聞一聞腋下，看看是否有「疲勞臭」。

Clinic Sure Ginza院長飛田砂織表示，「如果人長期處在疲勞狀態，肝臟也會疲憊不堪，該代謝掉的阿摩尼亞無法代謝，只能跟汗一起排出，形成一股刺鼻的臭味」。「疲勞臭」常出現在皮脂腺集中的部位，如腋下、前胸、後背、頸部，不只難聞，還代表身體狀況已亮起紅燈。

在健康的狀態下，肝臟會分解身體處理蛋白質時產生的氨，而分解後的氨會隨著尿液直接代謝掉。不過，疲勞過度時，肝功能衰退，分解氨的能力也減弱，殘留在體內的氨即隨血液流竄到全身上下，經由皮膚汗腺排出，產生所謂的「疲勞臭」。

飛田砂織呼籲，想要「顧肝」，最簡便的方法是從飲食下手，並列出蜆、納豆和梅（子）干等三種食物。

清淡的蜆子湯含氨基酸，能被人體充分吸收利用，進而製造充足的蛋白質，供受損的肝細胞使用，還含有維生素B2 、B6 、B12 ，也可修補肝臟受損細胞，而納豆、梅子干則可與其他食材涼拌後食用。 納豆含維生素B2具解毒作用，梅干含有機酸，能提高肝臟的解毒能力，也避免脂肪在肝臟中積存。

但不建議過度勞累的人食用酒精、甜食，以免增加肝臟負擔。

此外，「不累積疲勞、睡得好、泡澡泡久一點，還有滴酒不沾」，是改善的不二法門。

擁有「汗博士」美譽的日本醫生五味常明則提醒，擁有以下五種特徵的人，要特別小心「疲勞臭」找上門：

1.過度勞累：身體疲勞影響代謝功能

2.壓力過大：精神疲勞也會影響身體代謝

3.肥胖：患有脂肪肝的話，肝功能易受損

4.常喝酒：肝臟因分解大量酒精功能受損

5.常便祕：糞便堆積在體內產生氨，氨再隨著血液流到全身

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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