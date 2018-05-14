《十年台灣》入圍台北電影節 5劇組上台領證書

5組短片劇組一起上台領證書。（佳映娛樂提供）

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短片《惡靈罐頭》劇照。（佳映娛樂提供）
短片《蝦餃》劇照。（佳映娛樂提供）
短片《睏眠》劇照。（佳映娛樂提供）

台北電影節14日公布2018年台北電影獎入圍名單，入圍最佳劇情長片的《十年台灣》由5部短片組成，屬於「十年國際計畫」的一部分，此計畫源起於香港金像獎最佳電影《十年》，「十年電影工作室」監製伍嘉良特地飛來台北，和5個劇組的代表們上台，共同受台北電影節主席李屏賓頒入選證書。

「十年國際計畫」以5位香港導演拍攝5支短片組成的電影《十年》為起點，分別在台灣、日本和泰國各自集結數名青年導演，將他們對自己腳下這塊土地的反思以及對十年後社會風景的預想拍成影片。《十年日本》的監製是導演是枝裕和，《十年泰國》的監製是金棕櫚得主阿比查邦（Apichatpong Weerasethakul），入圍的《十年台灣》，則是由想映電影公司的負責人劉嘉明監製，約花費1年時間完成本片。

《十年台灣》的5支短片分別有《惡靈罐頭》、《942》、《路半》、《蝦餃》、《睏眠》，5支影片風格各異，但主題都跟台灣緊緊相扣，承載了對台灣不遠未來的深層思索和濃烈關懷，分別以原住民語、台語、國語和英語拍攝而成，展現對台灣不同社群的多元關注。《十年台灣》將於7月7日在台北電影節舉辦世界首映。

(中時 )

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