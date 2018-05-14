越南生到台灣讀國文系 拍建築及古蹟獲比賽第1名

來自越南的阮玉清現在就讀台師大國文系博士班，他喜歡攝影，在台灣期間曾得過攝影比賽第1名。（林志成攝）

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獲得台灣獎學金的支助，來自越南的阮玉清現在就讀台師大國文系博士班，他表示：「中文不是我的母語，讀國文系真的是非常困難，我還要多加油。」他熱愛台灣的建築及古蹟，閒暇時四處拍照留下記憶，還得到攝影大賽冠軍。

教育部、科技部及外交部今天共同舉辦「106學年度台華獎畢（結）業生歡送茶會」，並頒發「傑出表現獎」給16名優秀學生，包括教育部台灣獎學金受獎生7名、外交部台灣獎學金受獎生8名及科技部台灣獎學金受獎生1名。107學年，教育部將提供422個台灣獎學金新生名額，以及426個華語文獎學金名額。

阮玉青在越南從事中國文化及歷史的研究工作，因此到台灣來讀國文系，他表示，真的非常困難，幸好老師及同學對他都很好，未來一旦拿到學位，要回越南貢獻所學。

阮玉清喜愛建築及古蹟，他在台的兩年時間拍攝北部四處知名景點，包括：北門（承恩門）、九份老街、龍山寺及林安泰古厝，並以其攝影技巧、構圖展現台灣文化共存的多元性及生命力，拿下「Fabulous Taiwan！圖文攝影大賽」的第一名。

目前就讀世新大學新聞系的土耳其台獎生圖佳，因為拍攝各種「愛台灣」的影片而成為「網紅」，不僅受邀上節目錄影、拍廣告，還有不少公家機關找上門與他合作，例如介紹台北年貨大街、台南孔廟、安平古堡等。

圖佳表示，希望繼續在台灣讀碩士，並且拍攝以土耳其語介紹台灣的影片，中文影片則加上土耳其語字幕，以串起更多土耳其與台灣的文化交流，讓更多土耳其人認識台灣。

來自巴拉圭的羅楠，現就讀台師大特殊教育系。他表示：「台灣成就了我，台灣的特教系統完整，非常照顧弱勢群體，與電機、工程、環境等領域，同樣在世界享有盛名。」

羅楠曾在校發起捐贈二手衣物的公益活動，最後募得超過400公斤的二手衣，集合台灣人的愛心，捐助給巴拉圭50個赤貧家庭。

(中時 )

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