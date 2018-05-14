圖書館95週年館慶 美紀錄片大師懷斯曼新作全台首映

紐約公共圖書館存在的意義在於「人」。（佳映娛樂提供）

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紐約公共圖書館內部的系統。（佳映娛樂提供）
電影《悅讀：紐約公共圖書館》在台中圖資館首映。（佳映娛樂提供）

國立公共資訊圖書館為慶祝95週年館慶，推出特別企劃，舉辦美國傳奇紀錄片大師懷斯曼（Frederick Wiseman）最新作品《悅讀：紐約公共圖書館》（Ex Libris: The New York Public Library）的全臺首映活動。

曾榮獲奧斯卡、威尼斯影展終身成就獎的美國傳奇紀錄片大師懷斯曼最新作品《悅讀：紐約公共圖書館》，深入這座世界最大城市的知識核心，向觀眾展示圖書館存在的意義並非只是字面上的「書」與「場所」，而是「人」。

正如國資圖針對分齡分眾族群提供結合實體與數位服務的圖書館服務，就是因為圖書館並非高高在上的象牙塔，而是以最謙卑的態度為每一名使用者服務。這部片子以紀錄片之姿入圍威尼斯影展主競賽單元，最後還抱走費比西國際影評人獎，在世界3大影展中雖不是唯一，然而的確算是少見的案例。

被許多電影評論家譽為「電影界巴爾札克」的紀錄片大師懷斯曼，他的新作講述紐約公共圖書館敞開大門歡迎每個人前往，館員齊心協力為民眾釋疑、啟發學習，每個人都能在此獲得全方位的資訊，為社區群體帶來改變的力量。《悅讀：紐約公共圖書館》於6月1日在台上映。

(中時 )

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