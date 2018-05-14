2018年智慧型人形機器人競賽 金大榮獲2金1銅

2018年05月14日 15:37 中時 李金生

國立金門大學電子系學生團隊在李金譚、翁克偉教授帶領下，跨海參加教育部主辦的「2018年國際智慧型人形機器人競賽」，在全台131隊200多位師生的激烈競賽中，榮獲2金1銅獎項，成績十分亮眼。

得獎人和獎項為無動力雙足機器人一般組第1名：莊鎔瑄、周子翔、許泰揚、張志豪；無動力雙足機器人創意組第1名：徐景胙、江品惟、高逢星、許宗賢；無動力雙足機器人一般組第3名：廖柏愷、林冠良、鄒弘毅、陳毅。

這項由國立高雄科技大學承辦，5月12至13日在該校第一校區體育館登場的競賽，吸引全台131組大專校院、高中職學生及外國團隊人形機器人參賽。主辦單位教育部希望透過競賽激發學習機器人的慾望，為台灣機器人產業培育更多人才，創造更寬廣的產業環境，協助進一步與國際接軌。

此次競技內容包含「全能人形機器人」、「格鬥賽」、「機器人格鬥賽」、「人形機器人足球賽」、「無動力雙足機器人」、「遠端視訊機械手臂操作賽」等6個項目。

李金譚教授表示，金大電子系學生已連續5年獲得無動力雙足機器人（創意組）冠軍，連續3年獲得無動力雙足機器人（一般組）冠

軍，非常難能可貴，除了同學的努力外，學長姊參賽的經驗傳承，不斷反覆測試機器人

模型，以及團隊合作的默契與互相激勵精神都是關鍵。雖然過程非常辛苦，但一切都值得。

(中時 )