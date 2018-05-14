議員關注獼猴危害、3C影響視力 籲防敬騰惡火悲劇重演

縣議員鍾福貴關切消防安全與學童視力保健。（陳慶居攝）

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獼猴危害農作仍受關注，議員籲縣府相對提高補助架設電網。（陳慶居攝）

苗栗縣議會在14日縣政總質詢，議員楊恭林關切獼猴危害農作及農民安全等問題，農業處長陳錦俊表態個人支持獼猴從2級保育類除名；鍾福貴則要求重視3C聲光效果衍生學童近視盛行率高，促列管儲存危險物品的工廠並強化消防救災安全，避免桃園敬騰惡火悲劇重演。

楊恭林表示，卓蘭與大湖等鄉鎮仍持續遭到獼猴及山豬危害農作，農民遭攻擊情形，但多種防治措施效果均不佳，加上許多高品質水果行情暴跌，農民苦不堪言。他建議農業處要提高架設電網補助標準，並為水果找出路，同時要農業處長表達對獼猴改列一般動作的看法。

農業處長陳錦俊表示，今年編列預算時如果財政允許，會爭取比照林務局提高補助架設電網經費，另配合政府政策結合新南向機構，促成苗栗水果外銷增加果農收益。至於獼猴族群飽和，中央正檢討是否改列一般動物，他個人並不反對。

另因桃園敬騰惡火造成重大傷亡，鍾福貴促消防局補足編制員額，更新最安全裝設，對儲存危險物品的工廠列冊管理，杜絕悲劇重演。他憂心學童太早接觸3C產品，使近視盛行率快速攀升，要求教育處重視並研擬對策。

消防局長徐新淵說，編制659人、預算員額429人，平均年齡27歲，中央預計前4年增補50人、第5年補進30人，達到滿編，今年消防衣、帽、鞋和氧氣瓶都有添購新品，都符合安全標準，190家列管工廠都有定期檢查和保安監督。

教育處長徐永鴻回應，會加強宣導幼兒和學童靠聲光刺激，是無法增進思考能力，會調整適當課程因應，並規畫有效視力保健作為。

(中時 )

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