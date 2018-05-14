LiSA攻新莊體育館 自曝瘋迷《漆彈》遊戲

2018年05月14日 15:47 中時 李承陽

《LiSA BEST -Day- 》精選集封面，台壓版11日已發行。（好玩國際文化提供）

《LiSA BEST -Way- 》精選集封面，台壓版11日已發行。（好玩國際文化提供）

LiSA來台開演唱會，攻進新莊體育館。(影／中時娛樂）

「日本搖滾精靈」LiSA來台舉辦的演唱會逐年擴大，從THE WALL、Legacy到TICC，今年的「LiVE is Smile Always ～ASiA TOUR 2018～[eN] Taipei」直攻新莊體育館，每年在台灣的活動漸漸形成歌迷心目中的年度大事。

此次巡迴演唱會以「eN」為名是因為在日文裡「緣」和「圓」的發音都是En，在5月發行的《LiSA BEST -Day- / -Way-》精選集裡面收集的每首歌聯繫起來的「緣」份，如繞「圓」形般地走遍各地巡迴等，eN在日文裡有很多不同的漢字，也涵蓋了很多不同的意思，所以這次巡演以此為名。

此次的巡迴演唱會以精選輯為基礎，所以會演唱很多大家所熟悉的歌曲，LiSA表示每次演唱會最享受也最期待的就是聽到大家合唱的聲音，所以希望大家現在就可以開始聽歌準備，演唱會時一定要跟著一起大合唱。

LiSA除了工作外就是玩線上遊戲Splatoon《漆彈大作戰2》，她真的很著迷於這個遊戲，幾乎每天都在玩，有時候也會在IG live上直播，跟歌迷直接聊起遊戲相關策略。

今年夏天LiSA跟歌迷會一起在巡演中度過，但如果有空檔想做些甚麼時，LiSA表示：「今年想要去海邊燒烤！以前不喜歡吃海鮮，但現在慢慢的喜歡，所以蠻想要去有好吃海鮮的沙灘上烤新鮮的海鮮來吃。比如說大蝦、鮭魚、魚卵（ikura）、 金色ikura（漆彈大作戰2遊戲裡的獎品），HAHAHAHAHA。」說不到兩句又聊到電玩，相當逗趣。

「LiVE is Smile Always ～ASiA TOUR 2018～[eN] Taipei」8月18日新莊體育館登場，5月20日下午5點20分，tixCraft拓元售票系統開始售票。

(中時 )