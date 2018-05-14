小S為這事上警局引暴動 嬌嗔「好倒楣噢！」

2018年05月14日 16:01 中時 謝明俊

知名藝人小S於14日下午3時許由友人陪同，前往大安分局偵查隊辦理護照遺失，引起偵查隊員警一陣轟動，小S表示自己並不知道是在何時何地遺失護照，因明天趕著要出國，所以趕緊趕來大安分局辦理護照遺失，小S還當場向承辦女警微嗔：「好倒楣噢！」

小S到大安分局時是身著黑色貼身T恤、黑點休閒褲，雖然離開「康熙」主持台有相當時日，但身形依然保持佼好，她臉上僅上些淡妝，看來氣色非常好，小S是在14日下午3點多，由友人陪同走進仁愛路大安分局，向分局門口值班員警表示要申辦護照遺失證明，員警雖然一眼就認出是小S，但因在值勤中，不便表露出太多興奮，淡定地引導小S到2樓偵查隊辦理。

小S走到2樓找到承辦護照遺失業務承辦女警，此時，小S到分局洽公的消息已快速在偵查隊內傳開，但男刑警們不好意思一擁而上，都假裝鎮定地遠觀，承辦女警見到小S，心口興奮不已，詢問小S是在那遺失護照？小S顯得很無奈地回答，「她根本不知是在那裡掉的」、「好倒楣噢！」「明天就要出國了才發現護照不見！」「待會還要趕到領事局補辦新護照！」

女警接著拿出遺失證明表格給小S填，一旁有人詢問小S，與蔡康永的新節目何時會上檔，小S回答台灣可能看不到了，要在大陸才看得到，要不然就要在網路上看了！

小S填完表格，承辦女警迅速印妥遺失證明交給小S，此時，女警才開口詢問小S可否合照，小S大方答應，女警興奮地大叫我終於看到本人了，拍完，小S迅速離去，趕赴領事事務局申辦新護照。

(中時 )