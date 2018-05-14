萬能工商17名學生取得博弈證照 成全台最年輕荷官

2018年05月14日 15:57 中時 呂妍庭

學生現場試範如何正確洗牌，並請來賓切牌。（呂妍庭攝）

萬能工商17名高一生經過40小時的課程，近日取得21點國際證照。（呂妍庭攝）

萬能工商17名高一生經過40小時的課程訓練，近日通過考試，取得21點國際證照。（呂妍庭攝）

萬能工商17名高一生經過40小時的課程，近日取得21點國際證照。（呂妍庭攝）

嘉義縣萬能工商斥資在校內打造一間媲美專業賭場的博弈教室，並與稻江科技大學暨管理學院結盟，開設博弈社團，經過40小時的課程，近日17名包括3位僑生的餐飲科一年級學生取得21點國際證照，校長林昱岑表示，隨博弈社團推廣成熟，9月起學校將導入娛樂事業管理課綱，把博弈納入正規課程，提供學生未來多元就業專職技能。

幾年前，台灣還在炒博弈公投時，萬能工商就默默在校內建置賭桌等博弈設施，並獲麗星郵輪贈送專業賭桌，博弈教室啟用後，校方特別聘請中國民國博弈管理學會理事長黃雍利到校授課，經過2個月的集訓，17名學生經過考試，順利拿到21點國際證照，因平均年齡才17歲，被黃雍利喻為全台最年輕的荷官。

林昱岑表示，雖賭場規定，必須年滿21歲才能進賭場擔任荷官，不過每一項賭博都需要考證照，所以17名學生取得第1張證照後，未來會再接再勵，精進身為荷官的能力，多考幾張證照的同時，也強化自身的語文能力。

17名學生中，絕大多數都想進入賭場工作，理由不外乎薪水高、工作年齡不受限制，還能到外國走走看看，開拓視野。而為了讓更多學生也能學習博弈知識，校方自下學期開始，將導入娛樂事業管理課程，培養多元就業能力。

(中時 )