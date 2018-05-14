聽障八旬翁騎車誤上國道 撞上掉落枕木自摔亡

台南一名8旬老翁上午騎車誤上國道，發生車禍身亡。（莊曜聰翻攝）

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死者誤上國道後，疑似在路肩撞到散落路旁的枕木翻車，不幸身亡。（莊曜聰翻攝）
死者騎乘的殘障機車。（莊曜聰翻攝）

台南一位高齡80歲的謝姓老伯，上午從家中騎車出門後，不知何故騎上高速公路，沿著路肩一路北上，駕駛人看到連忙通報警方，但還來不及攔下他，10時許就在國道中山高北上294K下營路段，撞到路旁掉落的枕木，連人帶車翻覆路中，後方駛來的大貨車趕緊剎車，後方車輛也趕緊閃避，所幸沒撞上倒地者，警消到場將渾身是血的傷者送醫，仍因傷勢過重不治，國道警方也調查以釐清案情。

據了解，這位80歲的謝姓老伯是獨居老人，家住永康區，今天上午騎乘機車出門，但卻誤上國道，疑似從交流道上高速路後一路北上，經過麻豆下營戰備道時有駕駛人發現通報警方攔截，但沒想到再過幾公里後他就發生事故。

警方調查，謝姓老伯行駛路肩到事發路段時，撞上掉落路肩的枕木後翻車，人倒臥在路肩及外側車道線上，後方大貨車連忙緊急剎車，輪胎摩擦地面冒起一陣白煙，後方車輛跟著急煞，還好沒有發生衝撞，南市消防局下營分隊據報前來救援，將人送往柳營奇美醫院救治，但仍因傷重不治，經調閱行車紀錄器，初步調查死者是自撞，未遭其他車輛撞擊，但枕木不知是那部行經車輛遺落。

「怎麼會這樣！」華山天使站永康二站葉姓站長表示，阿伯是該站列案的觀察對象，每星期都會固定探視，她說阿伯因為患病雙腳不良於行，出門代步都靠一台加裝輔助輪的殘障機車，近幾年隨著年紀漸長，有重聽情形，反應也比較遲鈍，但有空都會自己騎車出去散心，去年還曾騎到興達港看夕陽，但到底是怎麼騎上國道的，她也相當納悶，得知消息後已通知里長，並將與家屬前往關心。

(中時 )

小S為這事上警局引暴動 嬌嗔「好… 餓壞了？慣竊拒捕 聽到雞腿便當…

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