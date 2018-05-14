NBA》母親節快樂！熱火韋德有兩個媽媽

2018年05月14日 16:01 中時電子報 盧品青

每年的母親節對於熱火球星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)來說是個很不一樣的日子，因為他比別人多了一個媽媽。喬琳達(JoLinda Wade)是他的生母，把他養育成人的則是繼母貝絲麥丹尼爾(Bessie McDaniel)。

韋德生於芝加哥，母親喬琳達是個毒蟲，父親離開去另組家庭。韋德很小的時候就看過滿地的針頭和媽媽施打毒品的模樣。6歲的時候就有警察持槍衝進他家裡抓他媽媽，他每晚聽著街上的槍聲入睡。

後來韋德回憶當時的情況，「若是沒有我姊姊，我現在就在街頭販毒了。」韋德8歲的時候，13歲的姊姊崔吉兒(Tragil Wade)有一天騙他說要帶他去看電影，然後就把他帶到父親與繼母的家中，一直住到他成年。

韋德在那裡與繼母貝絲的兒子一起打籃球，找到生活的重心，遠離毒品與幫派，終於成為偉大的NBA球星。期間韋德一直沒有放棄他的生母，他10歲時跑去監獄探望喬琳達，但是喚不回她。喬琳達愈來愈墮落，還自願擔任毒品的白老鼠，在醫院與監獄度日。

韋德高中時期，喬琳達在一次出獄後前往觀看韋德的比賽。2001年耶誕節，已是大學生的韋德前往探望自稱「洗心革面」的喬琳達，才發現喬琳達又要回籠，令韋德非常痛心。直到2003年出獄後，喬琳達在崔吉兒的規勸下改信上帝，終於走回正途，韋德還出錢幫喬琳達買了1座教堂。

多年來，不管情況多麼艱困，喬琳達如何地墮落，韋德都沒有停止關懷他的母親。這與正在跟親娘打官司的前隊友波許(Chris Bosh)有天壤之別。韋德曾表示，看著母親迷途知返，這比拿下NBA總冠軍還意義重大，因為喬琳達永遠是他的英雄。

(中時電子報)