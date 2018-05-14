科技人的逆襲 拈花惹草搶攻歐美洗浴市場

2018年05月14日 16:25 中時 馮惠宜

芙彤園透過契作，確保原物料全來自是友善耕種、無環境荷爾蒙危害的農園。（馮惠宜翻攝）

芙彤園最近在台中新光三越設立快閃櫃，透過DIY面膜體驗，讓消費者了解天然洗沐用品的知識。（馮惠宜攝）

曾經是上市電子公司創辦人的詹茹惠，在高壓科技業洗禮下，透過芳療與調香紓壓，後來在身體健康亮紅燈後，一頭栽進天然洗沐用品研發，秉持「自己用的洗劑自己種」，透過契作農園生產，創立純天然農法種植、無化學添加的洗沐用品牌「芙彤園」，深獲加拿大消費者喜好，也從海外紅回台灣。

52歲的詹茹惠早年從事電子業，高強度的工作壓力讓她愛上芳療與調香，經常在參加完全球電子展後即飛往英法遍訪精油香氛，起初只是單純以個人喜好為購買準則，不曾細究其中是否蘊藏有毒化學成份，後來，自己經歷早產、子宮切除、膽囊摘除等病痛，以及8歲的女兒因洗髮精香氣在熱氣揮發下暈倒送醫，讓她深刻體驗到化學添加的洗沐用品對人體的危害。

為了健康，詹茹惠離開電子業，到英國進修取得調香師資格，並開始尋找台灣可進行友善耕種的農田，除透過契作生產香草、植物以及取代化學活性介面劑的香皂草，也開始研發百分之百純天然的牙膏、沐浴精、洗髮精等洗沐用品，3年前創立「芙彤園」品牌，雖然產量有限，但卻深獲加拿大消費者喜好。

如今從海外紅回台灣，詹茹惠去年底和全家便利超商合作推出禮盒組，5個月內狂銷近萬瓶商品，最近更到台中新光三越設置快閃櫃，母親節辦面膜DIY體驗，除吸引許多女姓朋友體驗自製面膜的樂趣，也以寓教與樂的方式，讓消費者了解天然洗沐用品的重要。

除推廣純天然洗沐用品，詹茹惠也透過契作方式企圖將台灣農業帶往更高產植的有機香草栽種，從最早期5公頃農園擴及到40公頃，未來還計畫在加拿大設總部，並到日本拓點，透過在地生產降低產品運送哩程也確保消費者用到最新鮮的洗沐用品。

(中時 )