影》滑行沒看路？ 韓亞航空削斷土航尾翼還起火

2018年05月14日 16:20 中時電子報 蔡萱

VIDEO Asiana Airlines Flight #OZ552 (HL7792) A330 knocks over the vertical stabilizer of Turkish Airlines (TC-JMM) A321 at Istanbul-Atatürk International Airport, Turkey. (13-MAY-2018). pic.twitter.com/1pWJP5g7fM — Air Disasters (@AirCrashMayday) May 13, 2018

韓亞航空的客機13日在土耳其伊斯坦堡機場發生撞機意外，一架要飛往首爾的韓亞航空客機在滑行道上竟然撞上了停在一旁的土耳其航空客機，並且將其垂直尾翼整個削斷甚至還起火，還好沒有造成任何人受傷。

韓亞航空編號HL7792的空中巴士A330客機在機場滑行道上滑行，但疑似機師操作疏失，導致韓亞航空右舷機翼的小翼，撞上一旁等待停靠機門的土耳其航空的空中巴士A321，該客機的尾翼也因此被削斷並且起火。

現場可見在事發後多輛消防車趕到土航客機旁滅火。不過還好這起事件沒有造成任何人傷亡，韓亞航空（Asiana Airlines）表示，已經為這架班機上222名乘客提供飯店住宿，乘客將於15日淩晨12：30乘另一架飛機抵達首爾。

土耳其官方已經對此事展開調查，南韓國土交通部也已經派出兩名官員到伊斯坦堡了解情況。

(中時電子報)