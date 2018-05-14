台中知名茶餐廳無預警歇業 王品出手安排就業

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位在台中市東區的港式飲茶餐廳「豐采樓」大魯閣店，昨（13)日母親節驚傳無預警歇業，有42名員工因此失業生活陷入困境，王品集團主管得知此一消息後立即召集相關部門研擬可協助方案，並決定伸出援手啟動臨時招募計畫，提供42名豐采樓員工就業機會，對方只要去電王品招募組便可立即安排面談媒合。

王品集團強調，集團25年前自台中起家，總部也在台中，台中有濃厚的在地情感，站在回饋地方、關懷台中在地民眾，王品集團願盡企業社會責任，協助42名員工，優先安排在台中就業，若想到外縣市，王品也將在全省分店，全力協助就業。

豐采樓大魯閣店去年9月開幕，餐廳主攻港式點心吃到飽，昨(13)日母親節餐飲業大檔，卻在餐廳臉書專頁貼出「鍋爐故障，內部整修」公告，並請客人轉赴豐原五都大飯店豐采樓用餐消費。有員工爆料，餐廳其實自3月起就開始積欠42名員工的薪資，因此員工成立自救會要求資方付薪，並開立非自願離職書，好讓員工可申請失業給付。

據了解，在勞工局出面協調下，豐采樓勞資雙方在5月4日召開調解會，會中資方同意在5月7日發放積欠薪資，並要求員工們照常上班，但到5月6日晚上11點多，所有員工都接到通知隔天不必上班，補發薪水承諾也跳票。

(工商 )

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