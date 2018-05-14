愛買50款端午粽 滿500元送40元回購折價券

2018年05月14日 16:41 中時 郭家崴

愛買量販獨家－亨記筍香肉粽160g x 6粒，269元。（愛買提供）

愛買量販獨家－阿添師紅藜高纖肉粽180g x 6粒，499元。（愛買提供）

送走母親節，迎接端午節，愛買即日起至6月18日成立「端午名粽」專區，精選50款粽子如知名品牌如義美、呷七碗、饗城、福源，及地方名粽包含台北南門市場、新北石門農會、高雄郭家、屏東熊家、花蓮涂媽媽等，活動期間肉粽消費滿500元，送40元熟食╱烘焙回購現金折價券。

愛買自2015年起與勵馨基金會合作粽子認購公益活動，累計全台送出1.2萬顆粽子，今（14日）起至6月5日於愛買全台16店客服中心進行「2018端午愛馨粽 爲家加一點愛」活動，消費者認購不限金額肉粽組，將轉贈勵馨基金會安置的受暴婦女、少女及孩童，期望讓端午的溫暖氣息傳進更多弱勢家庭。

繼去年熱銷的16萬顆粽子，今年端午節持續提供多元的美味肉粽，包含2成年度新口味，如量販獨家推出的韓式泡菜拌炒五花肉「韓式泡菜肉粽」，帶有微辣口感；「筍香肉粽」鹹香滋味承襲傳統美味；花雕酒香的「饗城御品花雕雞肉粽」、五榖米養生健康的「阿添師紅藜高纖肉粽」、南台灣風味「屏東熊家萬巒豬腳肉粽」。

特別的是，愛買去年熱銷破萬包的「福源大花生肉粽」，今年推出單粒包裝35元，方便隨時品嘗。專為素食者推出的素粽系列最低139元，「崇華齊素滷粽」以濁水溪米搭配香滷素料；鹹度適中的「捷康香椿素肉粽」。

愛買公關經理王佳慧表示，愛買全年度賣粽子，賣場熟食區供應即買即食的熱蒸粽，平均每月可賣超過8000顆，「過去幾年消費者比較偏愛平均單顆35元上下的粽子；但以去年銷售觀察，消費者著重吃巧，對於粽子的特殊創意口味接受度也提升，平均價格帶提升到單顆價格50元上下，所以今年推出紅藜、薑黃、豬腳、干貝、花雕雞、鮪魚、鹹粿等食材入餡搶攻消費者味蕾，預期帶動端午粽銷量成長2至3成」。

(中時 )