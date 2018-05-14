中職明星賽五項戰技公布 新增3項目

2018年05月14日 16:30 中時電子報 蔡銘仁

中華職棒29年明星賽移師台北市天母棒球場，並讓復古的「五項戰技」重返明星賽舞台，聯盟今(14日)公布競賽內容，除了大家熟悉的全壘打和跑壘大賽，另新增「投準大賽」、「我是速球王」和「超級雷射肩」項目，投手飆全壘打、野手上投手丘飆速的畫面，有機會在明星賽出現。

中職前次、也是唯一一次舉辦五項戰技，是在1995年明星賽；闊別23年讓五項戰技回歸，聯盟今天由會長吳志揚，協同Lamigo桃猿廖健富、統一獅郭阜林、中信兄弟吳明鴻及富邦悍將的陳凱倫，一同揭曉競賽項目。

活動期間，聯盟還安排4名球星現場玩投準大賽；結果郭阜林、吳明鴻和廖健富依序上陣，全都無功而返，陳凱倫壓軸登場，第1球就把其中1支設置的球棒打倒。其他3人不約而同說，是球太輕才打不中，陳凱倫則笑說，「是控球問題啦，剛好我最後一個丟，可以看前面修正。」

職棒球星試玩投準，陳凱倫第1球就打倒球棒。(蔡銘仁攝)

此次五項戰技，採紅白對抗賽制，每個項目，都由紅白兩隊推派選手參賽，取得3勝的隊伍，能獲得對抗賽總錦標；五個項目中，僅「我是速球王」限定只有野手能參加。值得一提是，這次中職也邀請澳洲職棒的2名明星球員，分別加入紅白兩隊，投身全壘打和跑壘賽。

五項戰技相關規定如下：

全壘打大賽：紅白兩隊各推3名選手，由計時制改回出局數制，每個選手有5個出局數，打出分數總和最高的獲勝。

投準大賽：紅白兩隊各推2名選手，每個選手有12次投球機會，需將8支球棒打倒，分數總和最高球隊獲勝。

超級雷射肩：紅白兩隊各推2名選手，選手各有5次回傳本壘機會，擊中目標就得分，分數總和高球隊勝。

跑壘大賽：紅白兩隊各派9名選手，每棒跑2個壘包接力，秒數少的隊伍勝。

我是速球王：紅白兩隊各派2名選手，只有野手能參加，每人有4次投球機會，球速加總最高的球隊勝。

(中時電子報)