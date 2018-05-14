遠離腸病毒　洗手五步驟一起來

2018年05月14日 16:43 中時 黃國峰

中市衛生局14日在南屯國小舉行「遠離腸病毒一起來洗手」校園宣導，活動中麥當勞叔叔以帶動唱方式，讓小朋友們對洗手五步驟印象深刻。（黃國峰攝）

夏天到了，又進入腸病毒的流行高峰期，台中市衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會，規劃校園洗手宣導活動，14日在南屯國小舉行「遠離腸病毒一起來洗手」校園宣導活動，麥當勞叔叔活潑的帶動，讓小朋友們在嘻笑聲中，輕鬆熟記腸病毒洗手5步驟。

中市衛生局14日到16日在中市10所國小舉行校園洗手巡迴宣導活動，14日首先在南屯國小舉行「遠離腸病毒一起來洗手」校園宣導活動，台中市府副祕書長李賢義擔任洗手大使，並藉由麥當勞叔叔以活潑生動的洗手歌帶動唱及演出洗手5時機行動劇，將正確的洗手觀念帶到校園。

麥當勞叔叔依序介紹預防腸病毒最有效的「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，舉行搶答得獎品活動，底下小朋友們爭相舉手回答問題，非常熱鬧，介紹「濕」及「搓」的步驟時副祕書長李賢義更與麥當勞叔叔及貴賓們，對台下小朋友噴水、噴泡泡等，讓小朋友們興奮大叫，小屁股更坐不住了，紛紛跳起來爭抓五彩泡泡，活潑生動的方式，讓小朋友留下深刻印象。

中市衛生局指出，根據疾病管制署監測資料顯示，中市近三周腸病毒門診就診人數有明顯上升，預防腸病毒最有效的方法即是正確採取「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，並落實洗手5時機，即是「吃東西前、抱小寶寶玩前、上廁所前後、擤鼻涕後及看病前後」若不慎感染腸病毒，落實請假在家隔離至少7天。

如發現小孩有不尋常嗜睡、持續發燒、突發性全身肌肉抽搐（類似受到驚嚇）、持續嘔吐、活動力降低、呼吸急促、全身無力、心跳加快等腸病毒重症前兆，需盡快送台中13家腸病毒責任醫院治療。13家包括：中國醫藥大學兒童醫院、中山醫大附設醫院、台中榮總、童綜合梧棲院區、澄清醫院平等及中港院區、光田醫院沙鹿及大甲院區、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、林新醫院、衛福部台中及豐原醫院。

(中時 )