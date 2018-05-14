暖男張震嶽協助車禍 熱心打電話報案

2018年05月14日 16:51 中時 徐華川 吳佩珊、中國時報\謝明俊、中天新聞/

陳姓婦人機車被轎車擦撞倒地。〔警方提供〕

北市文山區木柵路5段萬福橋頭，13日上午9時50分左右，發生一部自小客車擦撞機車車禍，造成騎機車陳姓婦人倒地受傷，藝人張震嶽剛好獨自騎乘重機車出遊，當場目擊車禍發生，張震獄熱心助人隨停車打電話報案，將婦人送醫救治後尚無大礙。

張震嶽與警察對話情形。(警方提供)

5月13日上午9時50分，一部由曹姓男子駕駛的自小客車，沿木柵路5段西往東方向，行經萬福橋頭時右轉，不慎擦撞同方行駛的一部機車，騎機車的陳姓婦人倒地受傷，造成婦人左臉擦傷、左手骨折，以及全身多處擦傷。曹姓駕駛一度停車下來查看照後鏡，認為自己沒有肇事上車離開。

車禍發生時，藝人張震嶽剛好獨自騎紅牌重機出遊，在後目擊車禍發生，見到陳婦倒地受傷，張震獄趕緊靠邊停車，幫忙打電話報案，轄區文山一分局萬芳所員警據報趕到現場，張震嶽還留在現場跟員警說明案發經過，消防隊救護車也趕到現場將陳姓婦人送醫，警方將現場事故排除後，張震獄才騎車離去。

警方根據張震嶽以及其它目擊證人證詞，調閱現場監視器影帶，查出涉嫌肇事的曹姓男子，隨即通知曹某到派出所說明，肇事責任正由警方進一步釐清中。

張震嶽臉書說明看到車禍的情況，呼籲大家看到車禍要多關心不要冷眼一瞥而已。(翻攝張震嶽臉書)

張震嶽臉書照片po出現場照，網友也大呼張震嶽熱心善良。 (翻攝張震嶽臉書)

而張震獄的臉書也po出照片，說明很多人看到車禍卻沒有停下來關注，這樣子不行，希望大家多一點雞婆，不要只是冷眼一撇。

(中時 )