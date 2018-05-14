中山工商全國專題製作競賽5群冠軍 創賽史紀錄

中山工商師生參加全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，共拿下5個專業群科第一名，創下該項比賽歷年最佳紀錄。（林宏聰攝）

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今年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽複賽多達2000件作品，共38校153件入圍決賽，競爭是歷年來最激烈，私立中山工商在強敵環伺下，奪得外語群、家政群、餐旅群、商管群和電資群第一名，寫下這項比賽新紀錄。

囊括5個專業群科的第一名，在全國專題競賽史上是首例，中山工商校長林昭億表示，這次參賽師生投入非常大心血，不僅外語、家政、餐旅、商管和電資群奪冠，外語和家政還達成「二連霸」，餐旅、商管並包辦第二名，電資群再加拿第三名；另有2件作品獲佳作。

外語群以「魯凱文化中的傳統紋身」題目奪冠，三年級學生彭蘇鈺茹是魯凱族貴族，她發現魯凱大部落只剩下7位耆老有手紋，於是與同學透過專題製作，深入了解魯凱紋手傳統。

商管群冠軍作品「藥盒你在一起」，開發藥盒手機殼、搭配APP改善民眾經常忘了定時吃藥的問題。

「『鳳』花開，會心一『酵』」則是餐旅群奪冠作品，學生蔡宜臻和同學花了1年多用鳳梨皮培養天然酵母，用於歐式麵包上，過程艱辛難以向外人道。

電資群「多功能防碰撞系統」針對路口視覺死角，利用鐳射、超音波測距等技術，增加駕駛人、用路人安全。

家政群「『幼』、『老』共學『球』幸福」是學生發揮創意，設計乒乓球桌上遊具，社區長輩們試玩迴響熱烈。

(中時 )

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