臉書直播引爭議 南市校長團體控告教師團體

2018年05月14日 17:02 中時 洪榮志

台南市教育產業工會理事長侯俊良反問，直播具有公益性，何罪之有？（洪榮志攝）

台南市校長遴選理念說明會引爆校長團體與教師團體嚴重對立！中等學校校長協會與中小學校長協會，14日聯合指控教育產業工會理事長侯俊良，未經同意擅自透過臉書直播，不僅制止無效，還放任網友留言羞辱校長，決定提告。侯則反問，直播具公益性，何罪之有？

台南市教育局強調，校長遴選說明會是校長遴選制度的一環，說明會的內容將統一錄製後上傳校長遴選網站供各界參考及點擊觀賞，不應在沒有告知教育局且未經當事者同意即逕行網路直播，該工會的行為不尊重校長，也不尊重整體校長遴選制度。

台南市中等學校校長協會理事長謝振宗、台南市中小學校長協會理事長陳明和14日舉行記者會，質疑台南市教育產業工會理事長侯俊良帶頭「網路霸凌」，企圖影響校長遴選作業。

2人表示，台南市政府教育局本月7日進行107年度校長遴選理念說明會時，在賢北國小任教的侯俊良，未經主辦單位及參加遴選校長們的同意，即擅自透過臉書直播方式供網友觀賞與回應，不僅連教育局人員也制止無效，甚至還放任網友在臉書公開回應辱罵校長「一群狗娘養的」。

侯俊良也出席記者會回應說，直播的第一天教育局並沒有制止，第二天該會秘書出席及直播時才被制止。但他認為，這本是一個公開的場合，臉書直播也是為了服務老師及家長，讓他們了解未來的校長，以彌補教育局制度的不足，具有公益性，何罪之有？針對校長協會的提告，他予以尊重，也願意接受挑戰，一切交由司法釐清。

至於網友留言謾罵一事，侯俊良也強調，公開留言者原本就應該謹慎發言，言論自應受到法律規範。

(中時 )