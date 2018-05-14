《美麗島電子報》民調 柯41％丁40.9％

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民進黨本週將決定是否要提名台北市長人選，但《美麗島電子報》今發布最今民調，指2018台北市長選舉，若民進黨不推人，而由柯文哲和丁守中對決的話，民眾支持柯文哲的有 41.0% ，支持丁守中的有40.9% ，兩人的差距僅0.1%；

但跟《美麗島電子報》去年12月的民調相比，當時柯文哲支持度為46.0％，丁守中為32.7％，代表目前柯文哲的支持度是下降了5.0％，丁守中則增加了8.2％。《美麗島電子報》指出，顯示隨著國民黨敲定候選人後，確實讓丁守中的支持度獲得有效提升。

民調也顯示，若以「政治立場」交叉分析，在「泛藍」選民部分，柯文哲、丁守中的支持度分別是18.5％、75.9％，若與2017年12月民調相比，柯文哲是下降了8.1％，丁守中提升了14.1％。

在「泛綠」選民部分，柯文哲、丁守中的支持度分別是60.7％、21.7％，若與2017年12月民調相比，柯文哲是下降了7.7％，丁守中提升了4.7％。這代表柯文哲在泛綠選民的支持度確實有流失，而且其中有部分甚至流向了丁守中。

《美麗島電子報》指出，此次民調進行時間為2018年5月8日至10日，調查範圍為台北市12個行政區，成功完訪1073位年滿20歲民眾，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時 )

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