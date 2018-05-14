當代工藝精萃「生命之樹」交流展 首在台亮相至8／19

2018年05月14日 17:32 中時 楊樹煌

「生命之樹國際工藝交流展」展出的工藝家與參與的貴賓，前右5為文化部主祕陳濟民。（楊樹煌攝）

生命之樹展的主視覺(中)印度瓦力族的生命之樹《印度馬哈拉施特拉邦》。（楊樹煌攝）

工藝中心「生命之樹國際工藝交流展」的展場一隅。（楊樹煌攝）

由台灣、馬來西亞、印度等三地合作推動的「生命之樹國際工藝交流展」在國立台灣工藝研究發展中心隆重揭幕，有16國67組傳統與當代工藝的「生命之樹」國際工藝精萃作品首度在台亮相， 展期至8月19日，值得喜愛工藝藝術的民眾前往觀賞。

這項國際工藝精萃的生命之樹展，展出作品來自印度、馬來西亞、印尼、緬甸、柬埔寨、越南、菲律賓、不丹等南亞、東南亞國家，甚至還有遠從中亞、西亞的伊朗、烏茲別克、哈薩克、巴勒斯坦遠道而來的難得之作。

參展藝術家更是全球工藝界的佼佼者，8位曾獲工藝界奧斯卡等級的「UNESCO聯合國教科文組織–世界工藝理事會聯合傑出手工藝品徽章認證」，其中3位應邀來台，於台灣生命之樹展覽展現高超技藝。

生命之樹國際工藝交流展群聚中亞、南亞、東亞及東南亞16國藝術家，每件藝術創作運用不同天然永續質材，傳遞傳統藝術技法與當代表現；更難能可貴的，還呈現多種工藝形式，包含織品、陶瓷、金屬、木、紙、珠綴與漆器，體現生命之樹概念的多樣本質。

尤其此次生命之樹展同時，邀請22件深具文化意涵的台灣藝術作品同場登台，包含台灣重要傳統藝術保存者錫藝大師陳萬能、工藝成就獎得主竹藝大師李榮烈及漆藝家黃麗淑等人傑作，非常值得觀賞。

其中陳萬能藝師的「惜福」，以錫與惜、瓠與福的音近，發展出富有在地生活逸趣之作；黃麗淑漆藝以傳統椅凳雕刻再覆漆的蓬萊塗，藉用竹、木、石榴植物，代表著「合八字」

等傳統婚嫁禮俗。

國際策展人Edric Ong指出，台灣傳統與當代工藝水平之高，在國際間有目共睹，國立台灣工藝研究發展中心的展期至8月19日截止，喜愛工藝藝術的民眾宜把握展期，踴躍前往觀賞。

(中時 )