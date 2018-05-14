售電費率影響焚化場收益 議員要求市府與台電議價

2018年05月14日 17:33 中時 陳世宗

台電調降購電費率，致使台中市焚化場售電收入減少！市議員陳淑華等要求市府應與台電議價，提高焚化廠的售電價格！市長林佳龍說，已責成環保局、經發局積極與台電協調爭取；環保局長白智榮表示，焚化場一方面是垃圾處理設施，一方面是綠電設施，希台電以較高電價收購。

台中市議員陳本添、陳淑華、曾朝榮、何文海及陳清龍等，關心文山、后里及烏日焚化爐經營情形。陳淑華說，台電向焚化廠收電價格1度約1.8元，向民間電廠採購綠電1度3至4元，使文山廠、后里廠106年售電收入較104年分別減少了8000多萬及6000多萬元。

林佳龍表示，已責成環保局、經發局積極與台電協調爭取，希望不久後有具體的成果。白智榮說，台電收電價格在波動中，雖很難制訂一致電價，市府還是希望台電以較高電價來收購；目前台中3座焚化場發電約5億度，約可提供12多萬戶家庭使用。

市議員陳本添、沈佑蓮分別反映，后里焚化爐從今年3月歲休，現在垃圾車入場時仍有阻塞情況，及有社區反映垃圾量沒有增加，垃圾清運業者收費卻出現調漲的情形。

白智榮說，焚化爐歲休上、下半年各1次，文山廠還在歲休中，文山廠的量約占全市三分之一，歲休期間各焚化爐都會相互調度，市府啟動分流，事業廢棄物於離峰再進廠，或是暫置掩埋場，減緩垃圾車入廠時的壅塞情形，維持家戶垃圾的準時準點收運。

(中時 )