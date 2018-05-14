懷疑前同事遠距監控 原來是這個病作怪

2018年05月14日 17:08 中時 馮惠宜

曾是台清交高材生的27歲陳小姐，畢業後順利進入理想的公司，起薪超過40K，但工作半年後，同事發現她常常喃喃自語、甚至對人破口大罵，爸媽不得已帶她回台中家裏靜養，發現原本活潑好動的女兒突然變得足不出戶、甚至不洗澡，還經常說前同事遠距監控她，經家長向在地衛生所求援，透過社區評估照護，讓她告別幻聽、妄想，如今她已準備重返職場。

中山醫學大學附設醫院身心科醫師廖尹鐸指出，這名陳小姐是典型的思覺失調患者（精神分裂症），這個疾病好發在成年人的早期，初期症狀是多疑、與現實脫節，像她一開始經常打電話跟爸媽抱怨公司內部氣氛不好，同事間勾心鬥角，後來症狀加重，就出現把電話拆開，對同事破口大罵。

在被公司資譴回家後，爸媽發現她回家後避不出戶，社交退縮，甚至不愛洗澡，就醫診斷為思覺失調，唯他抗拒就醫，爸媽經向衛生局申請協助，透過社區評估治療，醫師、護士每月進行一次居家照顧，經過一年多的治療，已經不再幻聽、妄想，目前也在進行職能治療，她也強烈表達相要再回到職場。

廖尹鐸說，思覺失調是一種由於神經傳導物質異常引起的腦部疾病，由於患者往往不願意治療，且不一定都符合強制住院的自傷傷人條件，若家屬也勸不動患者就醫，可能在發病的5年內都沒有接受治療或者是僅短暫治療後即中斷，錯過所謂的關鍵治療時期，會導致大腦捐傷嚴重，功能退化如失智。

現在透過衛生局的「精神疾病患者社區評估照護」方案，有機會對症狀明顯干擾生活且拒絕就醫或是中斷治療、功能嚴重退化需醫療照護的精神疾病患者，可提供居家治療幫助，約50％病患可因持續治療，超過25％可回復到發病前的功能。

(中時 )