調查局破獲彰縣大型大麻工廠 383株大麻製毒值上億

2018年05月14日 17:14 中時 陳淑芬

檢調警查獲蔡姓男子在彰化縣透天厝內種植3百多株大麻。（陳淑芬翻攝）

調查局台中市調查處等單位在彰化縣和美鎮查獲大型大麻工廠，蔡姓主嫌與梁姓製毒師傅在住宅區透天厝內種植383株大麻，經起出乾燥大麻及犯罪工具，初估收成後製成毒品市價高達新台幣1億7千萬元，檢調警逮捕蔡及梁兩人送辦，並進一步追查幕後銷贓集團。

調查局台中市調查處於106年12月間循線追查，發現37歲蔡男在彰化地區從事種植大麻，供應中部地區各大夜店、KTV等處所，會同保安警察第三總隊第一大隊、台中憲兵隊等單位組成專案小組，並報請檢方偵辦。經檢調警長期布線蒐證，107年5月11日前往彰化縣和美鎮住宅區1處透天厝查緝，查獲屋內種植大麻及一批工具，並逮捕37歲的蔡男及梁姓師傅。

台中市調查處14日傍晚舉辦破案記者會表示，蔡男等人利用電子器材24小時進行管控溫度、濕度及照明等栽植設備，製毒技術能力精良，栽種品質及數量均屬國內罕見，查獲大麻株，收成後製成大麻菸、大麻膏等毒品，初估總計市價超過1億7千萬元以上。

台中市調查處指出，蔡男及梁姓師傅兩人均無相關農業背景，透過國外網站學習大麻種植技術，並經大陸淘寶網取得大麻種源。兩人到案後供稱，經多次試種，近日終於有重大突破，才開始大規模栽種。

專案小組發現，蔡男等為精進種植技術，還在牆上寫下「業精於勤，荒於嬉，力爭上游」等標語，藉以自我勉勵。專案小組透露，日前跟監發現蔡男到附近廟宇參拜祈求豐收，警調人員也隨他進廟祈求破案，總算神明保佑終於順利破案，14日將蔡等兩人移送台中地檢署偵辦，檢察官聲請羈押，法官各裁定10萬及20萬元交保。

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(中時 )