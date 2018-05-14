電信499之亂 勞長許銘春：員工若過勞必開罰業者

2018年05月14日 17:29 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今（14日）邀請相關部會，舉行「廠場化學品稽查、管理、防災及資訊揭露」專題報告；不過，最熱門的電信業者「499之亂」仍是立委關注焦點之一。

藍委王育敏質詢勞動部長許銘春，明天（15日）是申請截止的最後一天，今天各個營業據點的排隊人龍更長，電信公司員工恐怕會更累。她直接指明，有承攬中華電信業務的公司，其第一線人員工作時間長達18小時，勞動部不能坐視不管。

許銘春答詢表示，在這件事開始擴大前，勞動部已行文各縣市勞工局要全面普查，只要電信員工的工時過長，違反《勞基法》的規定，一定重罰業者。上周陸續接獲各地申訴案後已展開查核，也會調查中華電信在六都的門市。

衛環委員會中午休息10分鐘，許銘春還與藍委陳宜民、蔣萬安、徐志榮前往2樓的中華電信營業處查看，關心員工是否超時工作？陳宜民表示，有員工上周五上午8點4分打卡上班，晚上10點才下班，工時明顯過長，中間不知道休息多久？勞動部職安署表示，若休息時間不足就可能違反《勞基法》，如果工作超過12小時也會違法。

綠委黃秀芳質詢時請許銘春確認，這種現象能否適用《勞基法》第32條：「因天災、事變或突發事件，雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，得將工作時間延長之。」許銘春斬釘截鐵答覆：「不適用。」因促銷活動大排長龍可預期，電信業者應事先把人力調配做好，不能影響員工的正常作息。

(中時 )