味全新品開發擂台賽 百萬獎金等你拿

2018年05月14日 17:33 工商 劉馥瑜

為持續開發「台味」創新商品，食品大廠味全今年再度舉辦「味全新品開發擂台賽」，以「台灣好味到」為題，祭出百萬總獎金，歡迎全國大專院校具備食品營養、商學、企管等相關專長學生組隊參賽，展現新品開發創意，即日起至6月30日受理報名。

味全表示，去年競賽同樣以「台味」為題，有學生把「穀物餅乾吸管」搭配「薏仁小米穀奶」，創意十足；也有學生將「新北金山地瓜」，化身色香味俱全的三色地瓜奶酪，成功征服評審味蕾，贏得總冠軍。今年將持續以「台灣好味到」為主題，希望挖掘出更多令人驚豔的創意商品。

味全指出，這次比賽3個月期間，共5大關卡、8大課程與實地參訪，並搭配專業導師全程輔導，最終商品還須經品牌經營、研發技術、市場行銷、公關傳播、美食評鑑等各領域專家的嚴格考驗，才能脫潁而出，總冠軍將可獲得50萬獎金！

第三屆「味全新品開發擂台賽」報名時間自即日起至6月30日。詳情可見味全競賽官網(http://event.weichuan.com.tw/whosnext2018/ )；或關注FB粉絲團「味全新品開發擂台」(https://www.facebook.com/whosnextofweichuan/ )；或報名參加北中南校園公開說明會(https://goo.gl/VpzSnX )。

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