壯男酒駕躲警 異想天開鑽車底塞不進去

體型高大的羅男酒駕又違規，為躲避員警盤查，欲鑽車底躲藏，卻鑽不進去，警勸不要這麼累，才尷尬的爬起來受檢。（黃國峰翻攝）

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體型高大的羅男酒駕又違規，為躲避員警盤查，欲鑽進這輛MARCH的車底，卻鑽不進去，警勸不要這麼累，才尷尬的爬起來受檢。（黃國峰翻攝）

體型高大的台中市37歲羅男，日前騎機車違規，見警欲過來盤查，因有喝酒，羅男加速逃逸，緊急停車閃入路旁的一輛汽車旁，並想要鑽進小轎車底，可是鑽不進去，警方到場看到這模樣，覺得好笑，羅男只好尷尬的爬出來，經酒測值達0.36mg/l，依觸犯公共危險罪移送。

警方表示，日前清晨5時許，一名37歲羅姓男子騎乘1部重機車於南屯區向上路與文心路口違規紅燈左轉，台中市局第四分局黎明派出所警員黃逸明、侯懿真準備上前盤查，羅男卻加速逃逸，逃至益豐路與龍富十八路口時，緊急在一台汽車（MARCH）旁停下。

員警追上時，看見羅男正趴在地上，努力要將自己塞入車底，可是羅男體型高大實在塞不進去，模樣讓人發笑，員警勸他算了不要這麼累，羅男這才尷尬的爬出來，經酒測值達0.36mg/l，全案依觸犯公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

羅男表示，整夜都在釣蝦場釣蝦，過程有喝酒，心存僥倖騎機車回家，沒想到違規被警察發現，一時心急才會想學電影，看能不能躲在車底。員警調查羅男有多次酒駕前科，再度勸告羅男與其這樣逃避罪責，不如下次就不要喝酒還要騎、開車。

(中時 )

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