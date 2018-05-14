《中時晚間快報》Q1實質總薪資59852元？ 網友大嘆「要下跪」

2018年05月14日 17:45 中時電子報 綜合報導

◎Q1實質總薪資59852元？網友大嘆「要下跪」

行政院說明低薪解決方案，交出漂亮成績單，行政院副院長施俊吉表示，2018年第1季，1到3月實質總薪資數字已經高到5萬9852元。行政院賴清德日前提及實質總薪資平均月薪逼近5萬元，讓網友紛紛道歉，但施俊吉最新的說明，刷新紀錄，讓網友大嘆這下要下跪了。

政院報告中指出，2018年第1季名目經常性薪資年增2.71%，為18年來同期最高，加入非經常性薪資且剔除物價因素後，實質總薪資每月達5萬9852元，續創歷年同期新高。施俊吉補充說，第1季會這麼高是包含了年終獎金。

◎拯救青年低薪勞 團喊基本工資28K

政院擬將基本工資的時薪從現行140元升至150元，勞動部長許銘春今表示，提高基本工資是大家的共識，調升案會交由今年8月召開的基本工資審議委員會討論。勞團則認為，政府應將基本工資的月薪從現行22K調升至28K才能救低薪，而非只調升時薪。

◎解除制裁中興通訊 川普「正在設法」

美陸貿易談判本周將在華府登場，在此關鍵時刻，美國總統川普13日發推文說，他和大陸國家主席習近平正在共同努力，讓大陸電信大廠中興通訊恢復營運。隨後白宮證實，美國官員正在與北京方面接觸，商討中興通訊的問題。

◎周董中分頭一樣帥 周媽美食探班補元氣

樂壇天王周杰倫今年生日推出單曲「等你下課」，一上架就在各大數位排行榜創下佳績，而他即將於5月15日再推出單曲「不愛我就拉倒」，也是未上架先轟動。他日前在IG預告這首歌曲，旋即在粉絲圈掀起高熱度，歌迷更創造出不少「不××就拉倒」的造詞，演唱會點歌時段更有成群歌迷高喊「不點我就拉倒」，果然成功吸引周天王注意！歌曲還沒推出，歌名就成為流行用語，粉絲期待的程度可見一斑。而周杰倫也在馬不停蹄的工作行程中完成這首歌的錄製、Mix（混音)，更花了兩天的時間拍攝MV，再忙也要給歌迷新作品。

(中時電子報)