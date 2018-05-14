屏縣陪伴創業 職人町開工盼匯聚人才

屏東縣政府在緊鄰環球百貨商圈的舊林務局宿舍群，動工整修規畫打造成為「職人町」。（林和生攝）

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繼屏東青創聚落後，屏東縣政府進一步打造「職人町」，期盼為在地尋找各行業匠師進駐。（林和生攝）

繼屏東青創聚落成為縣內熱門地標後，屏東縣政府在緊鄰環球百貨商圈的舊林務局宿舍群，動工打造「職人町」，14日正式對外公告招募專業職人與營運具有競爭力的創業團隊，期盼延續青年創業夢想，加深地方創業能力。

屏東縣長潘孟安指出，曾作為單親媽媽暫居的「彩虹家園」因搬遷而閒置，如今透過公有地活化，規畫44間店面與工作室，不同於青創聚落夢想孵化的實踐，職人町期待透過公單位在青年創業過程的陪伴，一起面對可能遭遇的挑戰。

青年學院執行祕書張劭瀚進一步表示，走入屏東33鄉鎮，其實常可發現不少行業的匠師默默在地方專注自己的領域，有為台灣在世界發光的翻糖冠軍；有走遍各地、為社區帶來歡樂的小丑表演，但類似的職人精神卻因過去缺乏行銷管道，無法被更多人看見。

職人町鎖定長期在專精領域深耕的創業者，隨著時間發展出具差異性經營與品牌概念等特性，一旦進駐，透過業師的陪伴與指導，可望讓職人光芒在這築夢天堂發光發熱。

但全台各地近來積極打造青創孵化器，是否擔心屏東有足夠創業量能可以跟上官方腳步；潘孟安舉例說，就像在非洲賣鞋，樂觀看到需求或悲觀見到現狀，其實見仁見智，不過對於屏東青年蓄積的創業能量很有信心，他強調，沒有點、線相互串接，不會呈現完美的面貌，官方有義務持續挖掘極具地方特色的職人精神。

(中時 )

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