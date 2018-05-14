菲律賓強化海軍戰力 將在登陸艦安裝短程飛彈

2018年05月14日 17:53 中時電子報 江飛宇

菲律賓海軍總司令羅伯特．恩佩迪拉德( Robert Empedrad )表示，他們正計畫將自己的兩棲登陸艦安裝以色列製的反戰車飛彈，做為軍艦的自衛武器。這些飛彈很可能會在三個月內投入使用。

防衛世界(defense world)報導，將要安裝在登陸艦的是射程為8公里的長釘-ER反戰車飛彈(Spike ER)，據信會整合在颱風武器平台(Typhoon Weapon Statio)之上，這個武器平台同樣也是以色列所製作。

以色列的長釘飛彈也可以安裝在軍艦上做為自衛武器。(圖/以色列海軍)

恩佩迪拉德說，菲律賓島嶼密布，有著全世界最長的海岸線，相當需要增加海軍的防禦力量，因此登陸艦安裝自衛武器是極有必要的。未來還將採購魚雷，潛艇和其他主要防禦裝備。

他沒有說明飛彈的數額，他只說安裝飛彈的軍艦，主要會先派駐在巴拉望島的西部省分，和該國南部的民達納峨大島的三寶顏錫布格半島(Zamboanga Sibugay)。

巴拉望島西臨南海，而南海的島礁一直是菲律賓與其他國家的爭議熱點，包括中國大陸、越南、馬來西亞都在爭奪島嶼、環礁島的所有權。

至於三寶顏錫布格半島，與防衛當地的阿布薩耶夫組織，和海盜、走私客有關。

(中時電子報)