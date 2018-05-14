老人全身冒「泡」 小心是「類天皰瘡」

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱說，老人家若身體長期搔癢，可能就是「類天皰瘡」，要及早治療。（鐘武達翻攝）

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彰化醫院李忠懷醫師說，王老先生到院檢查時幾乎是體無完膚。（鐘武達翻攝）

73歲王先生因自體免疫性疾病「類天皰瘡 」全身長出大水泡，水泡破掉後傷口又反覆發生 ，原被以為是細菌感染或褥瘡，直到衛福部彰化醫院檢查才找出病因。免疫風濕科主任高堅凱14日表示，老人家若身體長期搔癢，可能就是「類天皰瘡」，提早治療或許就不必到這般 「怵目驚心」的地步。

彰化醫院一般外科醫師李忠懷表示，王先生除了失智，身體健康，幾個月前因全身多處起水泡，且水泡膨脹飽滿，又癢又痛，破了就流膿，結痂後沒多久又再冒出來，到了體無完膚地步，多次到院掛急診。

王男水泡不斷反覆發生的症狀，診斷可能是免疫疾病，於是轉診到免疫風濕科進一步檢查，果然確診為「類天皰瘡」，經住院服用類固醇及處理傷口，已經康復出院後續追蹤。

高堅凱表示，「類天皰瘡」是自體免疫性疾病，體內不正常的抗體攻擊表皮與真皮之間的結構，導致皮膚解離產生水泡，臨床上確實會讓人誤以為是照顧不當導致壓瘡或燙傷。

他說，「類天皰瘡」多發生在老年人，研判與體質及免疫系統老化有關，一旦發生，生活品質將變得很差，需要長期服用類固醇及免疫調節劑。不過他也強調，壓力會造成免疫系統紊亂，如能作息正常，睡眠充足，生活愉快，減輕生活壓力，發病的機會自然減低；而運動可以安撫免疫功能，定期規律的運動也有幫助。

(中時 )

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