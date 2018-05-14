北市衛生局推失智照護課程 減輕照顧者負擔

2018年05月14日 17:58 中時 吳堂靖

台北市衛生局為失智症長者及照顧者規畫系列課程，委託天主教失智老人社會福利基金會舉辦居家照顧講座，6月起陸續於南港區、大安區、內湖區、文山區、中山區與北投區辦理，另有失智長者樂齡課程將於北市12區起跑，皆可免費報名參加。

台北市今年失智老年人口達3萬5千多人，根據研究指出相較於其他慢性病照顧者，失智症照顧者在身體健康、憂鬱程度都較不佳，且當失智症長者病程越長、病情越惡化時，照顧者的身心壓力也相對提升，由此衍伸不少人倫悲劇，為此台北市衛生局6月起舉辦系列照護課程，減輕照護者壓力。

衛生局表示，課程包含失智症照護、居家陪伴，以及失智者活動促進工作坊等內容，樂齡成長團體活動部分，則透過健康服務中心及委託民間單位，舉辦懷舊、藝術創作、戶外活動等課程，提供照顧者短暫喘息。

衛生局長黃世傑表示，失智長者樂齡活動等課程結束後調查結果，平均整體活動滿意度高達9成以上、主要照顧者的憂鬱程度平均分數從9.40降低至6.26，顯示參加此類活動對於失智症長者及照顧者皆有正面成效。

另外，台北市立聯合醫院自5月底開辦慢性病照顧者自我管理課程，相關資訊可洽北市立聯合醫院仁愛、和平院區，課程免費，歡迎民眾報名參加。

(中時 )